Un astronauta en el Belén del Vaticano

La figura de un astronauta se ha colado en el tradicional Portal de Belén estrenado este viernes en la plaza de San Pedro del Vaticano, con grandes figuras de cerámica de arte contemporáneo que no dejarán indiferente al visitante.



La inauguración del Belén y del árbol de Navidad tuvieron lugar en una ceremonia presidida por el cardenal Giuseppe Bertello y el obispo español Fernando Vérgez Alzaga, respectivamente presidente y secretario de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y en la que tuvieron que respetarse los protocolos anticovid.



El Belén, estéticamente alejado de las representaciones más clásicas, procede de la localidad de Castelli, en la región de Los Abruzos (centro), y está compuesto por cincuenta y cuatro figuras de la cerámica típica de la zona.

Fue realizado entre 1965 y 1975 por los docentes y alumnos del Instituto de Arte F. A. Grue, actual Instituto Estatal de Diseño, que en aquella década dedicó su actividad didáctica al tema navideño.



