Hay quien no renuncia al humor ni en el último adiós. Este ha sido el caso de la familia de Miguel Ángel Rodríguez Torres, un vecino de Beade que fallecía a causa de un cáncer el pasado 25 de febrero.

En la esquela publicada este sábado por Faro de Vigo sus seres queridos han querido brindarle una despedida con el talante del que Miguel Ángel hizo gala durante toda su vida.

Este "pescador incansable" peleó toda su vida "ben contra o cancro ben polos seus dereitos e os dos outros" ("bien contra el cáncer o bien por sus seres queridos o por los demás") puede leerse en la esquela. "Familia e amigos nunca poderemos agradecerlle todo o que nos ensinou" ("familia y amigos nunca podremos agradecerle todo lo que nos enseñó") continúa antes de destacar con gran sentido del humor la particular forma en la que demostraba su cariño: "Se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería" ("si nunca te mandó a tomar por el culo no te quería"). Para rematar un mensaje cargado de amor: "Nunca te esqueceremos. Querémoste" (Nunca te olvidaremos. Te queremos").