Julia Otero ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos durante la tarde de este jueves. La conocida periodista anunció hace unas semanas que padece cáncer, motivo por el que decidió apartarse temporalmente del programa que presenta en Onda Cero. También ha reaparecido en redes sociales para agradecer los mensajes de cariño que ha recibido durante el último mes.

"No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas... Gracias a todos por empujar", ha escrito Otero en su perfil de Twitter, donde afirma que "todo va bien".

No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas...Gracias a todos por empujar. ❤️💜 Todo va bien. — Julia Otero (@julia_otero) 18 de marzo de 2021

Horas después, la comunicadora ha participado en su programa desde un estudio improvisado que se ha montado en su propia casa. "A punto ha estado de irse todo al garete, porque mis vecinos han decidido cambiar hoy la bañera por un plato de ducha. Les he pedido una tregua, porque la banda sonora era una tangana", ha bromeado.

Durante su intervención, Otero ha señalado que en estas semanas "me he dedicado a la radio con mucho ahínco". "No era esta radio, era la otra, la que me va a poner buena. Pero desde luego, para radioterapia esta. Me la voy a prescribir tan a menudo como pueda", ha explicado la periodista, que se está sometiendo a un tratamiento para superar el cáncer.

Otero ha podido charlar con sus compañeros de programa, quienes le están haciendo "mucha compañía". "Ahora que soy oyente hay veces que me olvido de que es un programa en el que estoy habitualmente. Pienso en la grata compañía que hace la radio, siempre estáis ahí vosotros y todos los compañeros. La estoy descubriendo como oyente", ha afirmado en su regreso a las ondas.