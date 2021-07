El turismo nacional y las reservas de última hora han convertido julio en un éxito turístico. Agosto no permite todavía grandes alegrías pero el sector cree que cerrará también un buen mes. En zonas como Málaga que dependen tanto del turismo internacional, las cifras no son tan buenas. No solo triunfa el verano en la costa, el turismo nacional también busca las zonas rurales.