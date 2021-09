El expiloto de motos Jorge Lis Ortega ha fallecido este mediodía tras luchar durante más de 45 días en la UCI del Hospital La Fe de València contra los daños que la covid-19 produjo en sus pulmones.

Jorge Lis (València, 1975) fue subcampeón de España de motociclismo de 125 centímetros cúbicos en 1996. Después inició la aventura del Campeonato de Europa. Las dos ruedas fueros su pasión y, tras bajarse de la moto y emprender otras experiencias profesionales como ‘coach’ y editor de audiolibros, regresó a los circuitos como mánager. Fue quien dirigió la carrera de Bernat Martínez hacia el campeonato norteamericano, se ocupó también de orientar a pilotos jóvenes y, este último año, era mánager del piloto sudafricano Steven Odendaal en la competición de Supersport del mundial de Superbikes.

El caso de Jorge Lis saltó a los medios de comunicación de toda España después de que su hermana, Elena, publicara en Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, un artículo relatando la experiencia del expiloto con la covid. Jorge rechazó vacunarse tras creer diversas teorías negacionistas en torno a la pandemia que relativizaban sus efectos. Su hermana explicaba en el citado texto el contenido de uno de los últimos mensajes recibidos de Jorge tras contagiarse y antes de que su estado empeorara y tuviera que ser ingresado en cuidados intensivos: “Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado". El mensaje estaba datado el 13 de julio.

Los pulmones de Jorge, muy deteriorados a causa de los efectos de la covid-19, no resistieron más y este mediodía la vida del expiloto y ‘coach’ se apagaba a pesar de los esfuerzos y la lucha sin descanso durante estas semanas del equipo médico y sanitario de la UCI del Hospital La Fe.

Jorge Lis tenía 46 años y deja tras de sí una vida intensa con experiencias de diverso perfil. Además de su carrera como piloto de motos y su faceta como mánager, fue uno de los pioneros del ‘coaching’ en España tras formarse en Estados Unidos. Creó asimismo una editorial de audiolibros (Jorge Lis Coaching) mucho antes de que triunfaran los podcasts, a través de la cual dio a conocer en este formato algunas obras clásicas de desarrollo personal. Publicó tres libros propios: La campana no ha sonado, El mayor signo de vida y Dueño de tu sueño.

“No tengo fuerzas ni ganas para entrar en polémicas trasnochadas”, escribía su hermana en el artículo del pasado 15 de agosto. “La realidad es bien sencilla: la covid-19 mata y las vacunas salvan vidas. Puede que no frenen totalmente los contagios, pero sí evitan acabar en la UCI. Y eso es más que suficiente”. Jorge, por desgracia, se ha ido este martes, rodeado de su familia. Ojalá su experiencia pueda salvar a otras personas.