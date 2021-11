La Guardia Civil investiga ocho agresiones sexuales en la provincia de Toledo a las que podría estar vinculado un hombre detenido en la localidad de Numancia de la Sagra por un presunto intento de agresión sexual en el municipio de Yuncos el 8 de noviembre.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha informado de esta operación en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Toledo para hacer un balance del Plan Ceres, en la que ha explicado que el arresto se produjo gracias a que se había establecido un dispositivo especial de vigilancia porque en otras localidades de la zona habían tenido lugar varias agresiones en el mes de octubre.

Asimismo, ha indicado que en el trascurso de esta operación el arrestado huyó y durante la fuga colisionó con dos vehículos oficiales, así como que durante la detención se resistió y ocasionó lesiones a dos agentes.

La jueza ha decretado su ingreso en prisión y que ahora se investiga con el objetivo de esclarecer la relación del detenido con las otras agresiones denunciadas en la provincia.

A preguntas de los periodistas, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Toledo, Francisco Javier Vélez, ha precisado que esta detención ha sido posible porque se estableció un plan de vigilancia y control 24 horas gracias al cual los agentes pudieron intervenir en el momento en el que iba a tener lugar una de las agresiones sexuales.

Sobre las ocho agresiones sexuales, en concreto tocamientos, que están investigando, Vélez ha señalado que han tenido lugar en el entorno de Casarrubios y Numancia de la Sagra, y que entre las víctimas hay dos o tres menores y el resto son mujeres muy jóvenes, ya que el presunto delincuente actuaba eligiendo víctimas entre los 20 y 26 años.

Además, ha apuntado que este tipo de delincuentes toman sus precauciones para evitar ser identificados y, por ello, actúan en zonas despobladas, con poca iluminación y apartadas, así como que eligen el momento en el que van a actuar.

Sin embargo, pese a las dificultades que supone, ha subrayado que es gracias a este tipo de dispositivos especiales y a las denuncias que se puede atrapar a los responsables y, en este punto, ha animado a las mujeres a "que no se oculten, que eviten el traslado de información por medios no oficiales como el Whatsapp, y que no callen y vayan a los cuarteles" a denunciar.

A este respecto, la directora general de la Guardia Civil ha considerado que el incremento de este tipo de delitos detectado puede ser fruto de una mayor denuncia de estos casos y no solo por el hecho de que se produzcan más sucesos así, al tiempo que ha expresado la "preocupación absoluta" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que se mantendrá la vigilancia, prevención y persecución de estos delincuentes, también como "un aviso a navegantes de que estas conductas la sociedad española y la Justicia no las permiten".