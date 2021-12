Los periodistas Matías Prats y José Ignacio Pérez han recibido este miércoles el III Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara, que organiza la Fundación Manuel Alcántara con la colaboración de Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM Málaga).

El acto de entrega, que tuvo que ser aplazado en su momento por la pandemia de coronavirus, se ha celebrado en el salón de actos Unicaja y ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; y la concejala del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada.

El certamen, que reconoce la labor de los profesionales de la prensa y de estimular el periodismo deportivo de calidad, ha galardonado al periodista José Ignacio Pérez Hernández por 'Los púgiles de Auschwitz: "O sabes boxear o vas a la cámara de gas"', que el redactor madrileño firma en Primera Plana, el suplemento dominical del diario Marca.

Este trabajo periodístico cuenta el sobrecogedor testimonio de un nutrido grupo de prisioneros del campo de concentración de Auschwitz que tuvieron que ponerse los guantes de boxeo para intentar sobrevivir.

Pérez ha agradecido el premio a su periódico y a sus compañeros, pero en especial "a todas personas sin las que el reportaje no hubiera sido posible, como Noah Klieger, el prisionero superviviente de Auschwitz, que me contó su historia sobre cómo el boxeo le ayudó a sobrevivir, al director de Archivo del Museo Estatal de Auschwitz, que me envió muchísima información, y al traductor del Instituto Polaco de Madrid que fue clave para traducir los documentos".

Con respecto a 'Los púgiles de Auschwitz', el periodista ha manifestado que "esta no es mi historia, son los recuerdos y testimonios de aquellos que sobrevivieron para contar lo que pasó en Auschwitz, porque ellos quieren que se cuente para que no se vuelva a repetir".

José Ignacio Pérez forma parte del equipo de marca.com desde 2016, donde compatibiliza la labor informativa diaria con la elaboración de reportajes de diversa índole tanto para web como para la edición impresa. Con 'Los púgiles de Auschwitz', el periodista obtuvo el galardón a la excelencia e innovación en periodismo digital en categoría de Deportes en los premios ONA (Online News Association) de 2020.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara también ha reconocido al periodista Matías Prats Luque por su trayectoria profesional.

El presentador de Antena 3 Noticias ha querido recordar un hito de su carrera, como fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, "que pude narrar con Olga Viza y en donde ganamos 22 medallas, no lo podré olvidar, como no podré olvidar a Don Manuel Alcántara, poeta de los pies a la cabeza, que eligió dos extremos, porque era poeta y periodista deportivo de boxeo, y él lo supo hilvanar con una destreza absoluta".

Matías Prats ha recordado que su padre decía que "ser amigo de Manuel Alcántara es como tener una acreditación, que te abría puertas, que te generaba amistades, los dos tenían un denominador común, y era su cariño, su compromiso, su devoción por Málaga".

Por último, el periodista ha leído un artículo de Manuel Alcántara que escribió al día siguiente de morir Matías Prats Cañete y que estaba dedicado a su figura.

Matías Prats Luque no ha dejado de aparecer en pantalla desde hace más de cuatro décadas. Fueron 23 años en TVE, con programas como Estudio Estadio, Fútbol de Primera y Sólo goles, y desde 1998 en Antena 3.

Además, ha estado presente en los principales acontecimientos deportivos del mundo: Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, torneos de tenis como Roland Garros, Wimbledon y la Copa Davis y algunos de los torneos de golf más prestigiosos del mundo como el Masters de Augusta o la Ryder Cup. Asimismo, ha narrado más de 600 jornadas de la liga de fútbol. El periodista ha recibido diversos galardones, entre los que se encuentran un Ondas, ocho premios de la Academia de la Televisión y nueve TP de Oro.