¿Alguna vez has ido a pedir un préstamo y el banco no te ha dejado porque apareces en la lista de morosos? ¿Ibas a pedir un préstamo pero no lo has hecho porque no sabías si aparecías como moroso? Y es que esta situación, a parte de ser desagradable, puede frustrar los proyectos de tu negocio o de tu vida personal. Además, son muchos los españoles que se han encontrado en una situación similar, es por eso por lo que, en este artículo te explicamos cómo saber si apareces en la lista de morosos y consultarla de forma gratuita.

¿Qué es la lista de morosos? Para ello primero debemos saber qué es la lista de morosos y quién la elabora. Se trata de un documento realizado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). En él, según indica la propia asociación en su página web se muestran datos sobre el "incumplimiento de obligaciones dinerarias y que tiene su legitimidad en el interés legítimo de las entidades que consultan y aportan información a dicho fichero". Su objetivo, por tanto, es prevenir la morosidad y valorar la solvencia en el aspecto patrimonial de las personas tanto jurídicas como físicas. Esta información es útil sobre todo a entidades bancarias o determinadas empresas cuando se va a pedir algún servicio comercial, préstamo o crédito. ¿Cómo saber si estoy en la lista de morosos? En primer lugar, debes saber que si te incluyen en la lista de morosos deben de enviarte una carta por correo postal. No obstante, se dan muchos casos en los que la persona afectada no la ha recibido, aunque la mayoría de ellos están relacionados con algún problema en los datos, como un cambio de domicilio o un problema de otra índole. No obstante, aunque no se haya recibido la carta la información se puede consultar. Estas son las formas para hacerlo de forma gratuita: A través del número de referencia Esto ocurre cuando se ha recibido la carta. Si se quiere verificar la información recibida hay que usar el número de referencia que viene en la carta. Para ello hay que seguir los siguientes pasos: Visita la página web de equifax.es. Introduce el número de referencia. Escribe tu DNI o CIF. Tras esto se mostrará el nombre, la cantidad que se debe y los motivos de la deuda. Si no se tiene número de referencia Si no se cuenta con número de referencia igualmente se puede saber si se está en la lista de morosos. Para ello se necesita el DNI. Habrá que mandar una carta certificada o un correo electrónico a Equifax indicando en la misma que te gustaría saber si apareces en el listado adjuntando una copia de tu DNI, CIF o NIF por ambas caras. Debe de estar redactada en tono formal y contener la siguiente información: Nombre y apellidos de la persona o, si se es una empresa, la razón social

Documento identificativo (NIF, CIF o DNI)

Dirección de correo electrónico a la cual responder

Fecha del envío

Firma Habrá que enviarla a Equifax Ibérica (que es la empresa que se encarga de gestionar la lista), cuya dirección es apartado de correos 10.546, 28080 (Madrid). Si se decide hacer por correo electrónico la dirección es sac@equifax.es. Tienen 30 días de tiempo para responder a tu solicitud.