El negocio de las influencers está creciendo vertiginosamente y eso implica una mayor regulación del sector, tal y como apunta Daniela Rodríguez, creadora de una agencia de representación de este tipo de personajes, que cuentan con una gran repercusión en redes sociales.

Hace poco más de seis años que Daniela Rodríguez, especialista en influencer marketing, puso en marcha su empresa 'Soy Olivia' y hoy representa ya a más de 60 personajes líderes en redes sociales, como María Pombo o Grace Villarreal.

“Todo el mundo me decía que esto de las influencers era una burbuja que iba a explotar, que no tenía ningún sentido. Y yo me reía por dentro”, explica la empresaria que, con la visión de hoy, describe su actividad como un “negocio muy bonito, divertido y complicado”.

La constante exposición de estos personajes en sus redes y la capacidad de influencia que poseen (según la IAB el 50% jóvenes entre 16 y 14 años considera que los influencers son muy creíbles o bastante creíbles) les ha convertido en “un nuevo medio de comunicación”, según argumenta Rodríguez, que “ha venido para quedarse y crece muchísimo porque es la comunicación de las nuevas generaciones”.

Y no sólo eso, para la empresaria, los influencers no dejan de ser “miniempresas, que tienen seguidores y características completamente diferentes” a los que debe adaptarse. “No ha sido fácil, pero con ensayo y error hemos ido aprendiendo. La rueda sigue rodando, y rápido porque internet es muy rápido, pero cada vez rueda un poquito mejor”.

Tanto es así que insta a las instituciones a una mayor regulación del sector. “Estamos en un vacío legal, pero por fortuna cada vez hay más control. Incluso hay un proyecto de ley que considera a los influencers medios de comunicación”.

Pero, ¿cómo identificar a una influencer? “Hay algo que se ve: tienen muchísimas ganas de crear contenido, chispa, saben comunicar… No lo hacen por dinero o por fama, sino porque quieren compartir. Y, por supuesto, tienen algo diferente que contar al mundo”, explica Daniela Rodríguez.

