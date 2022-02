La sociedad en general y el mundo de la empresa en particular está experimentando un cambio de paradigma en el que la cantidad ingente de datos obliga a contar con expertos que puedan interpretarlos y a poner en valor materias como las matemáticas, que facilitan este proceso. Es ahí donde entran en juego profesionales como Macarena Estévez, responsable de insight analytics de la consultora Deloitte.

“No hay empresa que se quiera quedar al margen de esto porque cada vez hay más datos y si no tienes las matemáticas, eres incapaz con tu mente de sacar conclusiones con millones de datos”, explica para Woman Business. Eso implica, por tanto, poner en valor a la máquina. Pero ¿en qué posición se quedan las personas?

Contrario a lo que en principio se pueda pensar, Macarena Estévez considera que “los humanos son claves en dos posiciones. Para el pensamiento estratégico y para controlar lo que hacen las máquinas. Porque las máquinas hacen lo que tú les has enseñado”. Es más, la experta da un paso más y considera que “dejar a las máquinas solas es arriesgado y peligroso. Siempre tienes que tener humanos controlando y eso significa muchos humanos, así que yo creo que el humano se va a recolocar en la empresa pero no va a desaparecer. Va a tener muchos lugares y muchas labores que hacer”.

Sin embargo, es consciente de que, como individuos también vamos a experimentar cambios: “El ser humano del futuro a lo mejor no tiene cosas que para nosotros son importantes pero seguirá siendo un ser humano. Distinto pero no necesariamente peor”. De hecho, Estévez está siendo testigo de algunos indicios en las nuevas generaciones: “En los chicos y chicas de mi equipo ya veo que piensan de manera distinta a mí. Tienen toda la información al alcance de la mano, y se enfrentan de forma totalmente distinta a los problemas. Yo necesito entender, un chico joven no. Y si esos chavales estuvieran en las escuelas, enseñando a los niños, también los niños aprenderían de manera distinta y todo cambiaría a mucha más velocidad”.

