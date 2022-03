España sigue sin evaluar su gestión de la pandemia de coronavirus pese a que ya han transcurrido dos años desde el estallido de la crisis sanitaria mundial. 24 meses después, en los que -según los últimos datos oficiales- se han registrado 11.223.974 contagios y 101.135 fallecidos, el Gobierno da prácticamente por cerrada la crisis y piensa en otros escenarios: la gripalización de la Covid y el ansiado "más pronto que tarde" del fin de las mascarillas en interiores. Sin embargo, expertos en salud pública y portavoces políticos critican que los deberes sobre cómo se gestionó esa emergencia siguen sin hacerse.

La auditoría independiente debía haberse entregado a finales de enero pero no existe plazo sobre esas conclusiones. "Después de seis olas no podemos pensar que seguimos sin conocer los elementos clave de lo que sucedió", afirma a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, el experto en salud pública Joan Carles March. Él fue uno de los firmantes de una carta, dirigida a la revista 'The Lancet', en la que una veintena de reconocidos científicos pedían que se analizase la gestión de la crisis, tanto la realizada por el gobierno central como por las comunidades autónomas. Corría agosto de 2020 y Salvador Illa era entonces ministro de Sanidad. Los firmantes ponían el acento en las cuestiones que se debían examinar: ¿se hicieron pruebas diagnósticas suficientes?, ¿por qué no había equipos de protección o mascarillas?, ¿funcionaron los sistemas de vigilancia epidemiológica? El objetivo era aprender de errores pasados de cara a futuras emergencias sanitarias.

Hace medio año que el Consejo Interterritorial dio el visto bueno al equipo que coordinaría la auditoría independiente

En noviembre de ese mismo año, Salvador Illa aceptó que se llevara a cabo el análisis. Pero, pasaron los meses y aquella evaluación independiente nunca fructificó. En septiembre de 2021, el Consejo Interterritorial, del que forman parte Sanidad y las comunidades, aprobaba por unanimidad la composición del equipo que coordinará ese trabajo de respuesta del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente a la pandemia.

Al frente, cuatro pesos pesados: Rosa Urbanos Garrido, economista de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS); Fernando Rodríguez-Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; Carmen Pérez Romero, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, y Xurxo Hervada Vidal, subdirector general de Información sobre Salud y Epidemiología de la Consejería de Sanidad de Galicia.

Un informe sin fecha

Medio año después, con España ya casi dando carpetazo a esa pandemia, no hay atisbo de que esa auditoria independiente vea la luz. El análisis de la respuesta española ante la emergencia sanitaria sigue en proceso. Sanidad no ha especificado ni cuándo se finalizará el informe, qué equipos de especialistas trabajan con los coordinadores o si se ha comenzado a recopilar información sobre las decisiones tomadas durante la pandemia por las autoridades, tanto a nivel nacional como autonómico.

Según explica Joan Carles March, ese informe debía estar finalizado en enero. Es el plazo que se marcó el departamento que dirige Carolina Darias, precisa. Y ya se iba con notable retraso respecto a otros países de nuestro entorno que, muchos meses antes -como Francia o Reino Unido- habían hecho sus deberes ofreciendo análisis pormenorizados de en qué habían fallado al gestionar una crisis sanitaria que volteó al mundo.

Pero, apunta March, en España, "lo único que hay es que la historia sigue sin cerrarse. Dijeron, desde septiembre, que el plazo era de cuatro meses para entregarlo. Es decir, finales de enero. Estamos ya a mediados de marzo. Lo que sé -a través del grupo que coordina el trabajo- es que siguen en proceso, al menos eso es lo que dice el equipo que trabaja en el tema. La situación no es clara. Vamos muy, muy retrasados", indica.

Cuando los expertos pidieron a Sanidad una auditoría independiente no se estaba ni en la segunda ola, recuerda Joan Carles March

Para el también profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, es injustificable que, tras seis oleadas de Covid -cuando los expertos pidieron la auditoría no se estaba ni en la segunda ola, recuerda- esas conclusiones sigan sin hacerse públicas. "La evaluación tiene que servir para tomar medidas y no va a servir para ese cometido. Si tú haces una evaluación no es sólo para pensar si después hay una próxima pandemia. Hemos tenido tantas olas en medio desde que ya debería haber habido movimientos. Ver que pasan los meses y los meses..." se queja.

Le preocupa especialmente que la crisis sanitaria se de por finalizada con los datos que, en los últimos días, están presentando algunos países europeos -los primeros en eliminar las restricciones, como Dinamarca- donde, incluso, admite ya se habla de séptima ola.

¿La séptima ola ya está en Europa?



Los indicadores empeoran. pic.twitter.com/H4OiBK78NE — Salvador Casado (@DoctorCasado) 12 de marzo de 2022

"El hecho de que en varios países vuelva a registrarse una subida de casos, que China esté volviendo a aplicar confinamientos...me inquieta, porque eso significa que no estamos tan bien como algunos quieren hacernos ver y, por eso, soy partidario de cuanto más pronto, mejor para tener esa evaluación que, además, luego, hay que discutirla con el Gobierno, las comunidades autónomas, tomar medidas...queda mucho camino por hacer", augura el experto.

Una evaluación "en camino"

Desde la Sociedad Española de Salud Pública, su portavoz, Manuel Franco, explica a El Periódico de España que ese análisis "está en camino" y que ya han comenzado a contratar a profesionales para formar los equipos de evaluación. Admite, eso sí, que si se habla de salud pública, lo que falta es "agilidad y mucho presupuesto y, también, mucha gente que se pueda dedicar a esto, algo que ahora no existe".

Para Manuel Franco, portavoz de SESPAS, analizar la pandemia es "positivo para identificar los errores que pudieron cometerse"

Para Franco analizar cómo se gestionó la pandemia "es más necesario que nunca, no sólo por el hecho de la evaluación en sí -que siempre es positivo para identificar los errores que pudieron cometerse, precisa-; sino para poder desarrollar una salud pública potente en España, tanto con una ley como una estrategia bien descritas y financiadas por el Gobierno central y los autonómicos".

En ese sentido, llama la atención sobre la necesidad, también, de desarrollar la anunciada Agencia Estatal de Salud Pública. Hay que recordar que el Gobierno se comprometió en 2021 a la creación de un Centro Estatal de Salud Pública antes del segundo semestre de este 2022. Un organismo cuya sede podría estar fuera de Madrid -Valencia suena con fuerza para posicionarse como sede, pero Granada también reclama su protagonismo- y que, sobre todo, sería fundamental para luchar ante situaciones de emergencia sanitaria.

"NO SE SABE NADA DE NADA"

"No se sabe nada de nada". Así responde Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, cuando se le pregunta sobre si, en su formación, tienen alguna información sobre en qué punto está la evaluación española de la pandemia. Es más, recuerda que su grupo parlamentario ha presentado varias preguntas escritas inquiriendo al Gobierno sobre el estado del análisis -la última fechada el pasado 27 de enero- pero no han obtenido respuesta.

"Es un tema completamente olvidado por parte del Gobierno", señala Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso

La única información que manejan los portavoces sanitarios, añade Velasco a El Periódico de España, es la que en su momento -septiembre de 2021- hizo pública el Ministerio de Sanidad relativa a ese grupo que coordinaría los trabajos. "Hemos preguntado también en sede parlamentaria, en las comparecencias, pero no han respondido. Es un tema completamente olvidado por parte del Gobierno. Dos años después de que se haya decretado el estado de alarma, siguen sin cumplir con sus compromisos".