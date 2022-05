El laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha detectado varios casos de covid-19 originados por dos nuevas variantes, la BA.4 y la BA.5, de las que apenas se han identificado precedentes: solo una en España (en Madrid), y algunas más en Sudáfrica.

Según los expertos, se trata de cepas aún más transmisibles que la ómicron originaria y que la ómicron silenciosa. Los virólogos del HUCA no descartan que se trate de “una evolución específica del virus en Asturias, una variante autóctona, dado que no existe constancia que los pacientes portadores tengan relación alguna con los de Sudáfrica”.

Por el momento, les resulta llamativa la “acumulación de casos” de una versión casi inédita. Hasta la fecha se han contabilizado 5 casos claros, 6 probables y 3 dudosos. No saben con precisión si son BA.4 o BA.5: eso prevén tenerlo más perfilado al final de la semana y será definitivo cuando haya más casos y se envíen a la base de datos internacional.

Los especialistas sí dan por sentado que son variantes distintas a las que está circulando. En concreto, un poco distintas a la BA.2 (ómicron silenciosa): presentan algunos cambios y recuperan algunas mutaciones de las versiones antiguas del coronavirus que se habían perdido, como resulta habitual en las evoluciones de un virus que está continuamente mutando.

En un principio, no parece que estas variantes nuevas vayan a cambiar el curso de la pandemia, pero así y todo conviene tenerlas en cuenta de cara al futuro, sobre todo en el diseño de vacunas. A priori, los cuadros infecciosos que desarrollan no resultan preocupantes. Corresponden a personas que acudieron a realizarse una prueba PCR a los autocovid y que no consta que hayan requerido hospitalización.

En el momento actual, los casos de covid en el Principado los origina en un 95 por ciento la variante BA.2 (ómicron silenciosa) y perviven algunos casos de BA.1 (ómicron originaria).

Gracias a las técnicas desarrolladas por el laboratorio de Microbiología del HUCA, estas mutaciones pueden detectarse antes que en otros dispositivos semejantes.