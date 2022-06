Seguro que conoces a gente que no está conforme ni a gusto con su trabajo. Y es que, por desgracia, muchas personas no se sienten cómodas durante la jornada laboral. Esto, no solo está influenciado por la persona o el ambiente del trabajo, también hay empleos que causan más depresión que otros, tanto es así que se ha realizado un estudio para determinar cuáles son.

Estudio sobre la depresión en el trabajo La Universidad de Essex (Inglaterra) ha realizado un estudio en el que ha determinado cuáles son los trabajos más aburridos y cuáles los más entretenidos. Para la realización del análisis, se ha encuestado a más de medio millar de personas, empleando cinco tipos de experimentos con los que saber que profesiones y trabajos les parecen más pesados. También se les preguntó qué características creen que debería tener un trabajo aburrido. Resultados De los cinco trabajos más aburridos, o "depresivos", cuatro de ellos pertenecen al sector financiero y, según los encuestados, los realizan personas "poco competentes". Estos son los trabajos más depresivos según el estudio. Análisis de los datos Contabilidad Trabajo de impuestos o de seguros Limpieza Servicio bancario Por contra, estos son los cinco trabajos que consideran más entretenidos. Artes escénicas Ciencia Periodismo Profesional de la salud Pedagogía