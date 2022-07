Acero, aluminio, fibra de carbono, microchips... Son alguna de las materias primas que se necesitan para la fabricación de los productos ortoprotésicos. Materiales que, en el último año, han triplicado su coste por las altas tasas de inflación. Lo aseguran desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) que este lunes ha lanzado un SOS: el sector -en España hay alrededor de 2.000 ortopedias y 10.000 profesionales, entre puestos directos e indirectos- está abocado a pérdidas y cierres. Y lo que es peor, señalan, los costes encarecen las prótesis de mama, las sillas de ruedas, las prótesis para amputados... Gastos que, se quejan, llevan soportando las ortopedias españolas durante más de un año, ya que el Ministerio de Sanidad no los asume en la cobertura sanitaria pública.

Según explican desde la Federación, con el aumento del coste de las materias primas, algunos de esos productos han incrementado su precio final en un 30% y, hasta ahora, son las ortopedias "las que asumen estas subidas sin poder repercutirlo, pero no podrán dilatar esta situación si no hay un aumento en estas partidas, que dan cobertura sanitaria pública alrededor de cuatro millones de usuarios en España".

El 95% de las ortopedias cree que su prestación está en riesgo por la subida de precios

El "grave" problema, apuntan desde la entidad, es que Sanidad ha impuesto a estos productos unos lmportes Máximos de Financiación (IMF) que, si no se adecúan a los costes reales, abocan al sector a la ruina y, lo que es peor, añaden, ponen en peligro el servicio asistencial que ofrecen las ortopedias. Una encuesta que aporta la propia federación indica que el 95% de las ortopedias cree que su prestación está en riesgo, porque no se contempla "el alto coste de vida" que se da en la actualidad.

Pablo Pérez, presidente de la FEDOP se queja de una situación "insostenible". Piden al ministerio que actualice los IMF, como contempla la propia orden que los regula, "la cual están incumpliendo al no modificarlos". En la última reunión que mantuvieron con la Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Fondos de Compensación, explica esta organización, "se negaron a realizar las modificaciones pertinentes, alegando cuestiones administrativas y de tiempos de ejecución".

Un sector esencial

Los costes aumentan cada día y las empresas no pueden asumirlos de forma unilateral, mientras el Ministerio no hace frente a la situación, aseguran desde la entidad. Añaden que Sanidad no se hace cargo de aquellos productos que superen los importes máximos de financiación que ya se establecieron hace más de cuatro años. "La mayoría de los productos ortoprotésicos han sufrido un incremento en su precio ante la subida de los costes, las materias primas, el transporte, etc. como ocurre en todos los sectores. Pero además, este es un sector sanitario y esencial, lo que agrava la situación", indican a El Periódico de España.

El sector pide una actualización de los importes máximos de financiación porque es "la opción más sencilla"

Desde el sector, explican que, al subir los costes de los productos, la ortopedia es la "que abona o asume estos incrementos de manera unilateral" porque Sanidad solo cubre los productos que se encuentren dentro de sus límites establecidos (los denominados IMF)". Es decir, todos los productos que superen esos importes no serán subvencionados por la sanidad pública.

Por eso, el sector pide una actualización de los importes máximos de financiación. Unas actualizaciones que, precisan, contemplan la orden SCB/45/2019, en su mayoría de productos de ortésica -dispositivos, soportes y apoyos elaborados para brindar asistencia (de sujeción, estabilización, alineación o corrección) al sistema neuromusculoesquelético- y la orden SCB/44/2022, en su mayoría productos de protésica. Juntas, especifican, forman el catálogo común de la prestación ortoprotésica. "Esa es la opción más sencilla y que contemplan las propias normas, con el objetivo de tener un catálogo actualizado", apuntan.

Reducir el IVA

Otra opción, añaden, sería reducir el IVA en este tipo de productos sanitarios, una medida que es posible gracias a la reciente directiva europea 2022/542, que avala la aplicación de tipos reducidos en estos productos en los estados miembro de la Unión Europea, añade la FEDOP. Y la última de las opciones, desgranan a este diario, es aplicar el denominado 'copago evitable', es decir, que el producto no se excluya de la Seguridad Social sólo por superar el IMF, sino "que se subvencione la cantidad que el Estado considere y el resto lo abone el propio usuario, sin necesidad de excluirlo de la prestación y, por tanto, se lo tenga que financiar íntegramente con sus propios fondos".

"No son caprichos, por lo tanto, la sanidad pública debería de proporcionárselo", dicen los ortopedas sobre estos productos sanitarios

Desde la Federación apuntan que esa subida está provocando que, por ejemplo, una silla de ruedas pueda ver incrementado su precio un 30%. "Por lo tanto, un usuario con parálisis cerebral que esté habituado a utilizar una silla eléctrica concreta, si ésta supera los IMF, no podría adquirirla (salvo que se permita el copago evitable o se actualicen esos importes); en su caso tendrá que cambiar a un producto de menor calidad y, por tanto, menor precio", explican las mismas fuentes que, concluyen, esas personas "ya tienen una grave problemática en su día a día, que reciben la prescripción de un médico (que determina sus necesidades) y que estos productos mejoran su calidad de vida, no son caprichos, por lo tanto, la sanidad pública debería de proporcionárselo".

El pasado enero, Sanidad completaba la actualización del catálogo común de prestación ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud. La noticia llegaba tras las quejas de la FEDOP de que más de 40.000 amputados utilizan prótesis de un catálogo obsoleto porque esa actualización seguía sin publicarse.