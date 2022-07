‘Millennials’ vs ‘boomers’: El enemigo es la precariedad

Agencia de publicidad. Un treintañero choca con su jefe cincuentón durante la presentación del proyecto de una campaña. El mayor debe aprobar la propuesta, y no conoce la plataforma por la que el joven cree que podrían vender mejor la marca (una bebida alcohólica). Es una realidad y formas de pensar distintas que confluyen en el día a día. Resultado: el trabajo acaba en la basura. No convence. Tampoco, seguramente, se entiende. Frustración. Y eso en un sector que vive de engancharse a las tendencias, es decir, con cierto aroma juvenil. «Si hay choque generacional conmigo, ¡imagínate con mi compañero que es de la generación Z!», explica este publicista millennial.

Más. En una oficina de una empresa de comunicación, un hombre tan mayor como sabio aguanta burlas de sus colegas más jóvenes sobre sus capacidades tecnológicas.

La conocida como ‘brecha digital’ crea una cuestión de desigualdad entre los empleados que conforman la plantilla de una empresa por la preparación de cada uno. Los factores que pueden promoverla son la disposición y los recursos, aunque la edad también puede considerarse un condicionante.

«Va a haber un desequilibrio cada vez mayor», explica Diego Leiva, Secretario de Juventud, Afiliación y Servicios en el sindicato Comisiones Obreras de la provincia de Málaga, quien justifica: «Los jóvenes ya venimos digitalizados, pero los que están en las empresas, de en torno a 50 años, si van a tener ese problema o lo está teniendo ya, de poca adaptabilidad respecto a los que se están incorporando».

Por su parte, Aurora Aguilar, psicóloga especializada en empleo, valora que se encuentra constantemente con personas que por su edad se consideran menos capaces para adoptar competencias digitales: «Siempre que te pongas el parche de que ‘de esto no sé, de esto no entiendo’, al final terminas perdiendo».

La mayor o menor capacidad de uso de las tecnologías es una disonancias entre los llamados ‘boomers’, nacidos en el baby boom (en torno a los años 60 y 70) y los millenials, la generación de los treinteañeros, que incluso puede provocar tensiones entre ellos. Es en situaciones como las que se planteaban al principio, que ocurren día a día en los despachos de las oficinas, donde podrían entrar en juego los tópicos que asociamos a Michael Scott, protagonista de la serie ‘The Office’, de 58 años, y Hannah Horvath, personaje de la comedia ‘Girls’, de 24 años.

En el caso del primero, politizados, soberbios y torpes. En el caso de la segunda, individualistas, ‘techies’ o tecnologizados, en castellano, y dispersos.

Condiciones laborales

Sin embargo, superando todos ellos, existe una realidad que, podría decirse, que tiñe todo «de gris», las condiciones laborales. Alberto Peña, vocal del área de empleo del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, así lo razona: «Tengo el caso de personas que trabajaban en hoteles y ahí sí que podía haber ciertos roces en cuanto al desarrollo profesional de cada uno en función de que tuvieran una serie de competencias u otras, pero es verdad que muchas veces no evolucionaban dentro del trabajo por otro tipo de variables como la permanencia en el puesto y la antigüedad».

La temporalidad, que parece haber disminuido con la reforma laboral según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también es otro de los aspectos que, según valoran, separa a unos y a otros, así como la permisividad a que los empresarios puedan sustituir constantemente a los trabajadores más jóvenes. «Cuando hay un ERE, hay un ERTE, los jóvenes normalmente somos los primeros que salimos, los primeros que sufrimos las consecuencias porque tenemos peores salarios, tenemos más temporalidad, salimos más baratos», razona el secretario de Juventud de CCOO.

Al hilo de la brecha salarial, Carmen de Cachavera, responsable de la consultora de recursos humanos FAB, revela: «El salario es sin duda una razón por la que las empresas buscan perfiles con poca experiencia». Esta misma idea es refutada por la psicóloga de empleo Aurora Aguilar: «No es que las personas sin experiencia no tengáis opciones. Es que estáis en un segundo nivel de competencia (...). Tenéis oportunidades cuando la empresa busque personas sin experiencia».

Estas consideraciones revelan que hay una evidente gran diferencia en el acceso al mundo laboral de unos y otros. De la prosperidad de los años 80, pasando por la gran crisis de 2008 hasta llegar al momento actual, que mejor no definir de forma prematura para no meter la pata.

El problema que arroja esta situación es la frustración a la que puede llevar, porque la inestabilidad está asociada al constante imperio de la competitividad. El estrés y la ansiedad son algunas de las consecuencias que perciben con mayor incidencia los psicólogos.

Las aspiraciones

Las condiciones laborales y la brecha digital son las razones de los expertos para argumentar las posibles tensiones en los trabajos entre boomers y millenials. Entonces, ¿nos equivocamos cuando decimos: «eso es por la edad que tiene»? ¿Tenemos las mismas aspiraciones con veintitantos que con cincuenta y tantos?

«Una persona con 18 años normalmente tiene una forma diferente de afrontar la vida a cuando ya tiene 50 años», sostiene el psicólogo Alberto Peña. «La impulsividad, por ejemplo, en la juventud está mucho más presente, es más intrínseco a la propia edad».

En concreto, en el trabajo, «quien está empezando no suele tener un objetivo profesional muy definido porque no tiene experiencia». Así lo aclara Aurora Aguilar, quien además explica que «las personas más jóvenes no suelen tener tantas responsabilidades económicas porque no tienen responsabilidades familiares».

Por su parte, la consultora de RRHH FAB razona que los más veteranos buscan estabilidad, valoran la seguridad y se comprometen a largo plazo. Los expertos valoran que es fundamental que en una empresa convivan perfiles distintos, según dicen, para que haya «un equilibrio».

La cuestión del género también juega un papel importante en dicho equilibrio, así como el concepto de «techo de cristal» que, a día de hoy, aún sigue muy presente en el mundo laboral.

Escenario diferente para la mujer

«Los empleos siguen estando muy sexualizados, hay determinadas ofertas que piden mujeres, otros que piden hombres, aunque legalmente no se puede», justifica la psicóloga Aurora Aguilar.

Desde Comisiones Obreras confirman esta realidad marcada por un componente machista. «Una mujer joven no tiene las mismas oportunidades que un hombre joven aunque tengamos el mismo problema de la precariedad. Lo indican los datos, tanto en parcialidad, en tipos de contratos, etc. Eso se va repitiendo generación tras generación», razona Diego Leiva, secretario de Juventud del sindicato en Málaga.

Es por eso que los expertos aspiran a que un día sean «ciegos» los currículum, de manera que los procesos de selección sean más objetivos: «Sin nombre, ni dirección y correos electrónicos totalmente asexuales, para que cuando llames a la persona solo estés evaluando sus competencias profesionales», aclara Aurora Aguilar.