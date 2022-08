Cuando Joana, Manolita y el resto de 'motoabuelis' de la residencia se pusieron a bailar 'Despechá' de Rosalía durante su paseo vespertino diario por la rambla de Badalona (Barcelona) no podían imaginar que acabarían siendo tan famosas en un lugar llamado TikTok.

"No nos esperábamos esto. Es que ya no podemos salir a pasear. Ayer fue como un tumulto. La gente nos paraba y nos reconocía", explica a Efe, desde el comedor de la residencia Danae de Badalona, Joana Quevedo, una de las protagonistas del vídeo, que ya tiene más de dos millones de reproducciones.

Califica la experiencia como "fabulosa" y eso que, presume, ella ha salido por televisión "muchas veces".

Sobre Rosalía, dice que aunque no la conoce "personalmente" le parece una artista "que lo que canta se agarra al cuerpo".

El paso preferido de todas es el gesto de "hacer como una moto" con las manos, escenifica orgullosa entre sus compañeras.

Otra de ellas, Manoli Atienza, dice que se están dando un baño de masas en Badalona.

"Yo es que tuve una tienda 50 años, me conoce y me quiere mucha gente, y claro ahora me ven por la tele y llaman a mis hijos para decirles que me han visto", cuenta ilusionada.

"La verdad es que fue algo sin pensar. Estábamos tomando el fresco y nos pusieron la canción y salió de dentro movernos y cantar y mira, sin preparar nada, la guasa, la guasa, y han venido aquí todas las teles", explica.

"De verdad que no me imaginaba esto. El domingo le pregunté a mi yerno y me dijo que nos habían visto millones de personas, no siendo famosas ni nada de antes, que eso era muchísimo", añade.

Aunque salió de las abuelas su gracia y carisma para moverse al ritmo de la canción del verano, quien grababa el vídeo era la responsable de comunicación de la residencia, Judith Sánchez, que ha señalado a Efe que está "orgullosa" de que "después de tantas noticias desagradables" sobre centros geriátricos con la covid se haya popularizado su residencia "por algo positivo".

"Estábamos paseando por la Rambla como cualquier otro día y como había sacado la canción hacía poco pues dijimos: ¿por qué no la bailamos?", explica.

"Ha sido una inyección de alegría para ellos", cuenta.

"El vídeo te está diciendo que también se puede estar contento en una residencia", añade.

Preguntada sobre qué les ha parecido a las familias de las ancianas su sobreexposición mediática, Sánchez asegura que están "muy contentas" de verlas felices y que no han dejado de enviarles mensajes cuando las ven por televisión.

Aunque si hay una reacción de la que están especialmente orgullosas es del "me gusta" que les ha dejado la de Sant Esteve Sesrovires.

Ahora que ya saben que Rosalía las visto, todas coinciden en que sería "la bomba" que viniera a visitarlas.

"Si esto hubiera pasado antes del concierto de Barcelona podría ser, pero ahora es más difícil porque tiene una gira. Aunque nunca se sabe", señala Atienza.

"Nuestras 'Motomamis', disfrutando de las tardes de verano... ¡Son fantásticas!", decía el vídeo original de la residencia a través de su cuenta en la red social, replicado en Instagram también con miles de visualizaciones.

Y no es el único vídeo que la residencia ha colgado con una "motoyayi". En otro, una de ellas protagoniza un baile de la canción 'La fama' de la artista catalana.