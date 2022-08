Efectivos de la Policía Local de Málaga, en coordinación con el Servicio Marítimo de Guardia Civil y Capitanía Marítima de Málaga, han puesto en marcha un dispositivo pionero para proteger la integridad de bañistas y usuarios de embarcaciones de recreo y motos náuticas ante comportamientos incorrectos y/o negligentes e infracciones, así como vigilar el cumplimiento de la normativa en las zonas de baño, varaderos y accesos a playas.

La primera actuación conjunta coordinada entre Policía Local y Guardia Civil enmarcada en el Dispositivo Litoral 2022 se ha llevado a cabo durante el pasado fin de semana, concretamente el viernes 5 y sábado 6 de agosto, de 16.00 a 19.00 horas, controlándose con radar un total de 17 embarcaciones, la mayoría de ellas motos acuáticas.

De ellas, cinco fueron denunciadas por exceso de velocidad en el acceso o salida al mar por los canales náuticos (3 nudos o 5 km/h) y 12 lo hacían a una velocidad adecuada, llevándose a cabo un total de cinco pruebas de alcoholemia a conductores de las mismas, ofreciendo todas ellas un resultado negativo.

A ello se suma que los policías locales comprobaron y corrigieron un total de 13 infracciones en los dos días: fondeo en zona de baño (3), carecer o no presentar documentación (3), no hacer uso de chaleco salvavidas homologado (2), actividades no permitidas en el canal náutico (2), no colaborar en la labor de inspección de los agentes (2) y documentación caducada (1).

Málaga es una ciudad que vive mirando al mar y sus playas. Esto hace que haya una importante afición e implantación a los deportes náuticos y por tanto una amplia flota de embarcaciones de recreo y motos náuticas, incrementada exponencialmente durante el periodo estival.

Por ello, desde el año 2019, la Policía Local de Málaga viene haciendo un importante esfuerzo a fin de poner orden y controlar las embarcaciones de recreo que hacen uso de los varaderos existentes en las playas de la ciudad, en un operativo denominado 'Dispositivo Amaya', aún vigente.

A este dispositivo se sumó el pasado año 2021 una campaña piloto centrada en el control del litoral que ha culminado en el citado Dispositivo Litoral 2022, encaminado, sobre todo, a dar respuesta a situaciones que puedan entrañar peligro a bañistas y otros usuarios de embarcaciones de recreo y disciplinas deportivas o de ocio, por el uso inadecuado principalmente de motos náuticas y artefactos flotantes.

Coordinación y colaboración

El Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba el Reglamento General de Costas ampara en su artículo 225.d la competencia de los ayuntamientos en la vigilancia y control de las zonas del litoral, siendo fundamental coordinar las actuaciones administrativas derivadas de estos dispositivos con la Administración competente para ello, Capitanía Marítima de Málaga y, en el ámbito operativo, con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Así, a nivel administrativo, se ha determinado con Capitanía Marítima la estructura e información que debe incluirse en los informes a fin de poder tramitar correctamente los expedientes sancionadores cuando sea preciso, en caso de detectarse infracciones.

En lo que concierne al nivel operativo, las actuaciones son coordinadas, en permanente contacto vía telefónica, con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que dispone de agentes en el mar a bordo de patrullera, mientras que Policía Local cuenta con agentes de paisano y uniformados en tierra, los primeros para identificar y dar aviso a sus compañeros uniformados de las embarcaciones y motos náuticas que infrinjan la normativa, encargándose estos últimos de las mediciones de velocidad con radar y la identificación de los propietarios o usuarios infractores.

Ámbitos operativos

Por un lado, a nivel preventivo, los agentes supervisan la documentación de las embarcaciones, registro marítimo y seguro, las titulaciones necesarias para patronearlas y el cumplimiento de las normas de uso: chalecos homologados, indicaciones de seguridad, etcétera, ha indicado desde la Policía Local en un comunicado.

Asimismo, comprueban el cumplimiento de las normas de seguridad de los carros de transporte y los vehículos tractores y velan por el mantenimiento de la zona de playa de acceso a los canales náuticos libre de personas, indicando asimismo a los usuarios de las playas las restricciones al baño en los canales náuticos.

Por otro lado, en el ámbito de la vigilancia activa del litoral, en lo que a zonas de baño y canales náuticos respecta, se lleva a cabo la identificación de las embarcaciones de recreo que cometan infracciones por los medios técnicos disponibles: cámara con teleobjetivo, prismáticos, etilómetro y radar portátiles. Desde la Policía Local de Málaga han destacado y valorado "la gran colaboración y coordinación" tanto con el Servicio Marítimo de Guardia Civil como con Capitanía Marítima de Málaga.