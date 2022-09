El mundo del golf profesional se encuentra en plena revolución. El deporte se ha convertido en uno de los mayores emisores de valores que existen en nuestra sociedad y poco a poco se ha establecido como uno de los principales referentes de concienciación medioambiental. Por ello, el pasado 14 de septiembre, el Espacio Bertelsmann de Madrid acogió el evento 'Descarbonizar el deporte: el caso del golf', un acto organizado por Prensa Ibérica junto con Acciona, empresa referente en gestión de infraestructuras y energías renovables en España, destinado a profundizar en los objetivos, los desafíos y las medidas establecidas para conseguir reducir la huella ecológica del torneo Acciona Open España de golf que se tendrá lugar en Madrid entre los días 6 y 9 de octubre.

El deporte profesional se ha convertido en uno de los principales referentes de concienciación medioambiental

El evento –celebrado a la par con público presencial y vía streaming– estuvo dirigido por Nekane Chamorro, coordinadora de Redacción Central de Prensa Ibérica y contó con los testimonios de Joaquín Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de Acciona; Sofía Miranda, concejala delegada de deporte del Ayuntamiento de Madrid; y Javier Burgos, director comercial de Acciona Open de España. Un panel de expertos implicados en el desarrollo de este torneo que permitió abordar la realidad de la sostenibilidad en el deporte profesional desde todas sus perspectivas.

Una nueva mentalidad

Siguiendo su lema de este año “Emisiones bajo par”, esta segunda edición del foro 'Descarbonizar el deporte' arrancó con una puesta en común del mensaje principal del evento: lograr que, más allá de reducir su impacto medioambiental, el deporte profesional consiga mejorar las condiciones de las ciudades. Una realidad para la cual el Acciona Open de España se presenta como un auténtico referente a nivel mundial. “Lo más singular del proyecto es que se pone el mensaje de la sostenibilidad al mismo nivel que el propio evento. Es decir, en la identidad del torneo está el mensaje sostenible”, introdujo Joaquín Mollinedo.

El foro 'Descarbonizar el deporte' reivindicó el papel del deporte como transformador integral de la sociedad.

Un ambicioso cambio de mentalidad que promete hacer mella en el paradigma deportivo internacional. Y es que para Javier Burgos, “este evento no puede ser simplemente neutral, sino que tiene que ser claramente positivo. Es decir, que tiene que tener un efecto de regeneración del entorno en todos los aspectos: medioambientales, sociales y demás”. Un objetivo que comparte con Sofía Miranda y que se extiende a todos los niveles de acción posible: “el objetivo no es solo que se produzca un evento de esta magnitud en la ciudad Madrid, sino que compartimos el objetivo de que este evento tenga un impacto positivo, no solo en la sostenibilidad y el medioambiente, sino en el mismo legado de la ciudad”, propuso la concejala.

Un cambio real

Tras los éxitos de la primera edición sostenible del Acciona Open de España de golf celebrada el año pasado, los objetivos para seguir mejorando este 2022 han sido mucho mayores. Tal y como explicó Burgos, el propósito es seguir transformando la totalidad del torneo poco a poco y para ello se están tomando todo tipo de medidas para continuar reduciendo su huella de carbono. Han reforzado su apuesta por el transporte público y, junto a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, han organizado una serie de lanzaderas cada 15 minutos para evitar el uso de coches privados. En esta misma materia, fomentarán el 'car sharing' y el uso de coches de bajo impacto medioambiental con descuentos en los precios del parking y sustituirán la flota de coches de los jugadores por modelos eléctricos. También prevén eliminar totalmente el uso de plásticos en sus instalaciones, seguir regulando de forma sostenible el uso de agua en los campos y realizar todo tipo de campañas de concienciación para poder transmitir estos valores a una mayor parte de la sociedad.

En otras medidas, el Acciona Open de España fomentará el uso de transporte público y cambiará la flota de coches de los deportistas por modelos eléctricos.

Según Miranda, más allá del medioambiente, este torneo también se preocupa por el bienestar y la sostenibilidad social. Por ello, desde el Acciona Open de España se apoya el consumo de cercanía, la contratación local y demás medidas previstas para mejorar el tejido socioeconómico de la ciudad de Madrid. Asimismo, la concejala aprovechó la ocasión para destacar la importante labor que se lleva a cabo desde el Club de Campo a través de la realización talleres educativos para niños sobre la biodiversidad. “Una oportunidad única de aprendizaje”, precisó.

Y es que, tal y como recogió Mollinedo, el compromiso del Acciona Open de España “no es solo reducir el impacto, sino ayudar más allá”. Por ello, este torneo ofrece un premio adicional, único en España, gracias al cual la organización de la competición ayudará al ganador a compensar sus emisiones de 10 años a través de campañas y actividades sostenibles como, por ejemplo, la reforestación.

El acto acabó recordando al público asistente que lograr cambiar el paradigma de la sostenibilidad es un compromiso comunitario al que hay que hacer frente unidos, entre los ciudadanos, las entidades privadas y las administraciones públicas. Esta unión es la única que permite que proyectos como el Acciona Open de España puedan seguir siendo un referente medioambiental a nivel global. Una visión de futuro optimista con la que Mollinedo puso punto y final al foro: “en la edición del año pasado ya logramos un evento referente en el mundo del deporte y de la sostenibilidad, y yo creo que gracias a todos este año será todavía mejor”.