La Fundación Española de Contracepción ha premiado a Isabel María Silva Reus, médica del Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Villena, como coautora del trabajo "Acceso de las Mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 en España".

Aunque en el estudio han participado profesionales de otras Comunidades Autónomas de España, el Departamento de Salud de Elda que gestiona la villenense Vicenta Tortosa, ha sido el único de la provincia de Alicante en formar parte del equipo médico galardonado.

Se trata, en concreto, de una investigación descriptiva transversal cuyo objetivo fue estudiar el desafío al que el sistema sanitario nacional se enfrentó, durante los meses del confinamiento por la pandemia del covid, para que las mujeres pudieran acceder a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva.

El trabajo se realizó entre los pasados meses de julio y agosto y el equipo logró entrevistar a 1.800 mujeres con una tasa de respuesta del 98´72%. Una cifra que sorprendió a los autores del estudio por su alto porcentaje teniendo en cuenta el tema sobre el que se centraban las preguntas.

Conclusiones

Las principales conclusiones que se extraen de la investigación es que, contrariamente a lo que llegó a indicarse en los primeros momentos, durante el confinamiento disminuyeron las relaciones sexuales y esta tendencia fue todavía más acentuada entre las parejas estables.

Los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva pudieron realizar un asesoramiento presencial en un 30´7% de los casos solicitados por las mujeres mientras que el 39% fue telemático.

Tres de cada diez mujeres señalaron haber tenido problemas de acceso a los médicos especialistas en esta área y respecto a los métodos de larga duración -implantes y DIUs entre otros- sólo la mitad de las pacientes tuvo acceso a ellos durante el confinamiento.

En este periodo, también por la dificultad de acceso a las consultas, disminuyó la prescripción de la píldora de urgencia y de las IVEs. Además, el estudio ha permitido extraer un dato preocupante: las mujeres que se declararon víctimas de violencia de género se vieron obligadas a compartir vivienda con sus agresores durante el encierro y con hijos a su cargo. Muchas de ellas se quedaron incluso embarazadas.

"Todo ello nos lleva a afirmar que los derechos sexuales y reproductivos durante el confinamiento se vieron claramente mermados, por lo que debemos arbitrar los protocolos y mecanismos necesarios para que, cuando se produzcan épocas de confinamiento por cualquier motivo, podamos garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres", ha señalado la doctora Isabel María Silva Reus.

En su opinión la telemática -llamadas telefónicas, videollamadas y correos electrónicos- puede ser una buena herramienta durante el confinamiento. "De hecho ha venido para quedarse y nos ha permitido solucionar muchos problemas de salud sexual que de otro modo no habríamos podido abordar por las restricciones en los meses más duros de la pandemia", señala la facultativa de Villena admitiendo, no obstante, que "la telemática no puede sustituir a la visita presencial ya que, en algunos casos, es completamente conveniente y necesaria".

El Departamento de Salud de Elda no ha sufrido especialmente este problema durante la pandemia porque se han seguido atendido los casos que debían pasar por consulta. Pero en otras muchas áreas sanitarias del país no ha sido posible, tal y como se constata en el estudio sobre el "Acceso de las Mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 en España".

El Día Mundial de Anticoncepción se celebra el 26 de septiembre pero este año la Fundación Española de Contracepción lo aplazó hasta el día 30 de septiembre. En el acto, que se desarrolló en Madrid, se entregan los premios a los mejores trabajos sobre anticoncepción y también se otorga el Premio Nacional de Anticoncepción que, en esta edición, ha sido para el estudio en el que ha participado la coordinadora del Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Villena. Un servicio que dirige desde que se creó hace 33 años aunque en sus orígenes se llamaba Centro de Planificación Familiar.

El trabajo en el que ha participado la profesional sanitaria del Departamento de Salud de Elda también ha sido publicado en la revista científica de carácter internacional "Journal of Clinical Medicine", por lo que sus conclusiones servirán de reflexión a las autoridades sanitarias para afrontar un nuevo confinamiento -que nadie desea- con herramientas que eviten la pérdida de derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva.