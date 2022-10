Tres antiguos alumnos del seminario Santa María del Mar de los maristas en La Marina de Elche han denunciado ante el Defensor del Pueblo que uno de sus profesores abusó sexualmente de ellos hace más de medio siglo. Al docente al que acusan lo llaman ‘el hermano Joaquín’, y habría abandonado hace décadas la vida religiosa para dedicarse a la política. Se trataría de Joaquín Bascuñana, político del PP que fue delegado del Gobierno en Murcia de 2022 a 2015, con Rajoy de presidente del Ejecutivo central.

Joaquín Bascuñana anunció su dimisión el Día de la Región de hace siete años, porque su cabeza (estaba imputado) era una exigencia de Ciudadanos para poder llegar al acuerdo que permitió a Pedro Antonio Sánchez (ahora también imputado) presidir la Comunidad.

Ahora, al que fuese también consejero con Valcárcel lo salpica un episodio, publicado este lunes por el diario El País, que él niega de pleno. Aunque este diario ha intentado en varias ocasiones contactar con Bascuñana, su teléfono está apagado, aunque al citado periódico de tirada nacional declaró: "No doy crédito, no lo puedo entender, no tengo conciencia de ello, juro por lo más sagrado que nunca en mi vida he tocado a un niño".

Bascuñana tiene ahora 71 años; los antiguos alumnos de los maristas que lo acusan, 60 y 61 años. El exconsejero también comenta a El País que en España, hasta 1972, la mayoría de edad estaba en 21 años, por lo que, en el hipotético caso de que los abusos se hubiesen cometido, él mismo sería menor en aquellos años.

Los supuestos abusos estarían, en todo caso, prescritos y no hay ningún procedimiento judicial abierto. De hecho, "a nosotros se nos ha encargado un informe, no un juicio", declaraba este martes el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo.

Bascuñana no está ya en política, aunque tiene previsto un juicio: el del caso Novo Carthago, por el que tuvo que dimitir. Nadie del Gobierno regional se pronunció este lunes sobre el caso. Sí lo hizo Podemos, que cree que "Bascuñana representa mejor que nadie al PP de la impunidad y la indecencia, pero lo que hoy hemos conocido supera cualquier límite".

Bascuñana fue consejero de Política Social, Mujer e Inmigración y se ocupaba del área de menores, de lo cual hay testimonio gráfico. Visitó, por ejemplo, a niños tutelados por la Consejería que pasaban sus vacaciones de verano en dos centros de Lo Pagán. También visitó a los menores tutelados del Hogar de la Infancia en La Manga del Mar Menor.

Más pederastia en la orden

No es la primera vez que unos presuntos abusos salpican a los Maristas. En septiembre de este año, padres del colegio de Murcia denunciaban que un profesor investigado por abusos en Valencia dio clase en la Región hasta el año 2020. Las familias se preguntaban cómo este individuo pudo ser contratado en la Región si tenía pendiente una sentencia por algo tan grave.

Por otro lado, hace unos días el Tribunal Supremo confirmaba la condena de 21 años y nueve meses de cárcel impuesta al profesor pederasta del colegio religioso barcelonés de Maristas por abusar sexualmente de cuatro alumnos menores de edad entre 2006 y 2009. Los jueces avalan la declaración de las víctimas contra el docente y también que la fundación que gestiona el centro debe ser declarada responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones.