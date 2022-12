El Congreso de los Diputados debatía este martes a instancias de la extrema derecha la reprobación de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Un debate previsible en las posturas y los argumentos de unos y otros, así como en el resultado de la futura votación: rechazo de la proposición. Lo que no se podía vaticinar es que el PSOE aprovechara este momento para "defender a ultranza" su contribución a la igualdad, su "mayor legado" a la democracia española.

Lejos de abordar la cuestión que se planteaba, la reprobación de Montero y la supresión del departamento de Igualdad, el socialismo ha optado por sacar pecho de su feminismo, reconocer la "tradición de las feministas socialistas" y reivindicarse como artífice de los avances de igualdad en democracia. Y lo ha hecho un día después de que el PSOE haya perdido la batalla por limitar la ley trans, una norma que ha dividido con crudeza al partido en dos y ha evidenciado un choque generacional.

"Me subo a esta tribuna con un propósito muy claro: el de defender las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, y no, no voy a defender ni la ministra ni al Ministerio, creo que no es necesario, voy a defender a ultranza las política públicas que durante toda la democracia han impulsado los gobiernos socialistas para hacer de nuestro país un país mejor", ha aseverado la diputada socialista Laura Berja.

"Mis compañeras de generación y yo somos herederas, con orgullo, del mayor legado que el PSOE le ha dado a la democracia, que sin duda es haber edificado las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres en toda España", ha continuado.

En un discurso que parecía diseñado para insuflar ánimos y atenuar las heridas causadas por las discrepancias en torno a la ley trans, Berja ha salido a "defender al feminismo socialista" y la "tradición de las feministas del PSOE" ("con conciencia de clase, abolicionistas de los vientres de alquiler y abolicionistas de la prostitución"), de la que su generación más joven se ha declarado esta tarde heredera.

Poco antes, desde el PP, la diputada Marga Prohens criticaba duramente a la ministra Montero, de la que decía que "está poniendo en jaque todas las políticas de igualdad y protección de las mujeres", con especial incidencia en la ley de garantía integral de la libertad sexual que, ha afirmado, "ha beneficiado a los violadores". Sólo el PP se ha unido al intento de Vox de reprobar a la titular de Igualdad.

Preguntaba Prohens a la bancada socialista dónde está el PSOE del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aquel "serio y capacitado" y "anterior al sanchismo" que promovió avances en igualdad. "¿Dónde está el PSOE? Son sus leyes, es su ministra y es su responsabilidad", ha espetado.

Berja ha contestado atribuyendo al PSOE el crédito de logros como la despenalización del aborto, la ley contra la violencia de género, la paridad en las listas electorales, los permisos iguales e intransferibles, los planes de igualdad, la coeducación o la ley de dependencia. "La democracia española y la sociedad española son hoy mejores gracias a las política públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Y para llegar hasta aquí dos protagonistas: el primero, el feminismo, y el segundo, el PSOE", ha destacado.

Unidas Podemos muestra su orgullo

Pero como la cartera de Igualdad hace tres años que no está en manos del PSOE, sino de Unidas Podemos, la diputada Sofía Fernández Castañón no ha desaprovechado la oportunidad para hacer, ella también, un listado de logros feministas que atribuye a la formación morada. La ley del sólo sí es sí, la reforma de la ley del aborto, la ley trans y de igualdad LGTBI o el Plan corresponsables fueron algunos de los citados.

"A mí sólo se me ocurre decir: 'gracias, Irene Montero; gracias, Ministerio de Igualdad'. Viva el movimiento feminista y 'puxa' la lucha de las mujeres", ha señalado Fernández Castañón.

PSOE y Unidas Podemos se declaran feministas, si bien sus visiones de la igualdad no siempre convergen. Estas diferencias, que han aflorado en torno al debate de la prostitución, la ley contra la trata y la ley trans, se harán más visibles a medida que la legislatura se agote, pues las formaciones necesitarán marcar perfil propio de cara a su electorado. Los dos partidos han estado ya al frente de las políticas públicas de igualdad, es innegable que esa bandera ya es compartida.