La EMT va a abrir expediente disciplinario a un conductor de la compañía de autobuses de València, que paró el motor y abandonó el autobús el pasado jueves, por la tarde, tras acceder al vehículo un matrimonio con su pequeña de 5 años que no portaba mascarilla. Este chófer es el mismo que días atrás negó el acceso al bus de una pequeña de 3 años, tal como confirman fuentes de la empresa municipal, porque tampoco llevaba tapabocas, aunque no es obligatorio para los menores.

Este jueves, a las 19 horas, tal como narra el progenitor de la pequeña de 5 años, que tiene una discapacidad auditiva del 35%, su mujer, él mismo y la niña, subieron al autobús 93 en la parada de la calle San Francisco de Borja. "El conductor al vernos subir nos dijo algo sobre la niña y llamó a centralita. Comenzó a quejarse a centralita de que una niña había subido sin mascarilla y a discutir con su compañero, se puso muy nervioso", relata el afectado. Acto seguido "se negó a seguir conduciendo y se bajó del autobús. Intentamos razonar con él e incluso nos ofrecieron otros pasajeros una mascarilla para nuestra hija (aunque no es obligatorio por ley) pero se negó a seguir el trayecto", continúa explicando. Al final, "se nos obligó a bajar e irnos andando con la niña en brazos para llegar a la parada del C2-79 que hay en la plaza de España".

Poco después, una vez ya en la parada de plaza de España, "siguió llegando gente que iba con nosotros en el autobús quejándose de que al haber tratado de hablar con él, el conductor se fue andando y hablando con el móvil por la acera". Este viajero cree "ciertamente que ese conductor no esta en condiciones de realizar ese trabajo, parecía ido de sí o no estar bien mentalmente. Queremos por lo tanto poner una queja formal contra él y que esta situación no se vuelva a repetir".

"Lamentamos este incidente y se le aplicará el régimen sancionador", afirman fuentes de la EMT

Efectivamente, el usuario interpuso una queja formal en la Oficina de Atención Ciudadana de la EMT, el mismo día. La compañía ha comprobado que es el mismo chófer implicado en el incidente con otra niña pasajera, cuyo padre denunció incluso en la Policía Nacional, a la que se le negó el acceso al vehículo por acceder sin tapabocas aunque los menores no están obligados a portarlo. Por parte de la EMT se ha activado el procedimiento sancionador. "Lamentamos este incidente, que no es tolerable a bordo de nuestros autobuses. Le hemos abierto un expediente disciplinario y se le aplicará el régimen sancionador que marca el Convenio Colectivo", han concluido las fuentes consultadas.