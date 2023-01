El plan del Ministerio para la Transición Ecológica para compensar a Alicante y Murcia por el recorte del Tajo-Segura nace viciado desde el primer día, ya que el Gobierno no tiene capacidad de desalación suficiente, pese a los 120 hm³ prometidos por la vicepresidenta Teresa Ribera a partir de 2027, cuando está previsto que se complete el aumento del caudal ecológico del río, que dejará a los regantes, como mínimo, sin 105 hm³ al año. Regantes y Taibilla necesitarían 90 hm³ más, según los cálculos de las comunidades de regantes de la provincia. Mientras, la climatología sigue jugando a favor de los agricultores. La resera en los embalses del a cabecera -Entrepeñas y Buendía- alcanzan esta semana los 635 hm³ (7.000 en todo el Tajo). Mientras, en toda la cuenca del Segura apenas hay 387 hm³ almacenados.

Los 120 hm³ de agua desalada anunciados por el Gobierno a partir de 2027 no cubren las necesidades de los regantes. Ya consumen 40 hm³ al año de caudal de Torrevieja al haberse reducido el agua para riego que llega del Tajo a 210 hm³. Como mínimo, las necesidades son de 240 hm³ al año antes incluso del aumento del caudal ecológico previsto este 2023, según apunta Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique.

El anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de la política hídrica en España de que a partir de 2027 Alicante, Murcia y Almería dispondrán de 120 hm³ de agua adicional desalada para compensar el recorte del trasvase gracias a la ampliación de las desadoras se ha quedado corto desde el primero minuto ya que la Mancomunidad del Tabilla y el Sindicato Central de Regantes ya tuvieron que comprar 80 hm³ de agua desalada en 2022 para atender sus necesidades. Un año en el que del trasvase llegaron 320 hm³, ochenta hectómetros cúbicos menos de las necesidades reales de Alicante y Murcia, según los cálculos de los regantes.

El aumento del caudal ecológico del Tajo va a provocar que la disponibilidad de agua del trasvase año para riego sea de 105 hm3 al año, cantidad que será menor al subir también la reserva de 400 hm³ en Entrepeñas y Buendía a partir de la cual se cierra el grifo. Ciento cinco hectómetros cúbicos menos sistuido por agua desalada a los que hay que sumar los 40 hm³ que ya se compran: en total 145 hm³ que no pueder cambiarse por los 120 hm³ anunciados por la ministra. Una parte de esta caudal también se debiera derivar para agua de boca.

El ninguneo del Gobierno a las peticiones de regantes y empresarios sobre el trasvase Tajo-Segura a pesar del éxito de la concentración del miércoles -el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, trasladó a la consellera Isaura Navarro que no hay vuelta atrás en el aumento de los caudales- , incrementa la presión sobre el futuro de la industria agroalimentaria y aboca al Sindicato Central del Tajo-Segura y al Consell a ampliar la batalla a los tribunales. Existen pocas esperanzas en las alegaciones presentadas ante el Consejo de Estado. “Nos llevan al desastre total”, lamenta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central. Por su parte, Isaura Navarro, subraya que "en la reunión del Consejo Nacional del Agua sabe bien el Gobierno lo que pasó y y estaba presente".

Por su parte, Ángel Urbina, insiste en que “el caudal ambiental, ecológico o como quieran que se llame, ya está por Ley, varias veces la última en el 2015, con la Leyes del Memorándun, blindado a 6 M3 /s en Aranjuez, a cien kilómetros de la presa de Bolarque, donde la calidad del caudal del río siempre ha sido inmejorable”.

Urbina subraya que “a partir de ahí el Ministerio es el responsable de de mantener la calidad del agua del río. Ahora, con ese Decreto nos quieren responsabilizar de la calidad del agua hasta Valdecañas, en Extremadura, doscientos kilómetros más y ahí si intervienen las aguas del Jarama, Guadarrama y Alberche”,

Para Urbina, “donde el Estado debe invertir en depuración en los municipios del Sur de Madrid, Getafe, por ejemplo, pueblos de Toledo”.

Teresa Ribera no cede y aunque reitera que “el mensaje que me gustaría trasladar es de la tranquilidad. Nuestra obligación es velar por el interés general y responder de la mejor manera a todas las peticiones de todas las partes, pero eso no significa que podamos responder exactamente a cada una de las peticiones con el particular énfasis local que cada una de las partes, porque no son compatibles entre sí".

La vicepresidenta subraya que cada demarcación hidrográfica ha fijado de acuerdo con "exactamente los mismos criterios" técnicos el caudal ecológico de cada río y, en este caso, en el Tajo se acordó y "concitó el respaldo de todas las partes interesadas", una aplicación gradual hasta 2027.

Ribera sostiene, en declaraciones a Europa Press, que los "no puede ser" es que se ponga en riesgo su cumplimiento y aplazar la decisión a 2025, petición realizada por "algunas" comunidades de usuarios y varias comunidades autónomas, a pesar de que cuando el Consejo Nacional del Agua debatió ese asunto, la petición fue rechazada.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, y portavoz del Círculo del Agua, trasladó ayer "nuestro más enérgico agradecimiento a todas las personas que se concentraron ante el Ministerio para la Transición Ecológica, para mostrar su rechazo a las directrices que sigue el Gobierno de España, de forma totalmente arbitraria, para cercenar las derivaciones a través del Trasvase Tajo-Segura. Personas que se trasladaron desde todos los rincones del Levante, y de provincias vecinas, que no entienden de la insolidaridad que manifiesta este Ministerio ante una obra planteada desde sus inicios para contribuir a la vertebración del país".

"Hoy nuestro mayor reconocimiento es para todas las organizaciones, entidades, empresas, comunidades de regantes y particulares que paralizaron los relojes de sus obligaciones rutinarias para poner la vista en la defensa de la infraestructura que ha contribuido 44 años a impulsar el desarrollo del Levante. Y desde luego, si la práctica totalidad de organizaciones políticas de nuestros territorios estuvieron presentes ayer, eso es muestra inequívoca que los criterios de concertación que deben regir la planificación hidrológica no se están considerando en este proceso, para nuestra desgracia, y beneficio de no sabemos qué", subrayó Jiménez..

"No obstante lo anterior, no podemos mostrar optimismo sobre los efectos que esta concentración pueda ocasionar sobre los planteamientos de la máxima representante de ese Ministerio, ya que mantiene su nivel de obstinación, y tan siquiera tuvo la modestia de atender en directo nuestras justas reivindicaciones. Muy al contrario, continúa mostrando en sus declaraciones un análisis sesgado de la realidad jurídica que envuelve a este asunto, y aporta cifras sobre obras previstas que ni un metro cúbico de agua aportan, o sobre la disposición de otros recursos que o bien ya se están utilizando o serán volúmenes que poco puedan aportar al equilibrio de nuestra cuenca, que lejos de conseguirse en un futuro, se va a recrudecer de manera muy importante".

Satisfacción castellano-manchega

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dice está abierto a un acuerdo nacional del agua que garantice la sostenibilidad y el reparto de recursos hídricos, pero sin renunciar a la implantación de los caudales ecológicos progresivos del río Tajo, sin condicionantes, como se aprobó en el Consejo Nacional del Agua del 29 de noviembre, y como señalan las sentencias del Tribunal Supremo, según el gobierno castellano-manchego.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, subraya que Page "no quiere guerra del agua" sino que está abierto a alcanzar un acuerdo nacional "sin partidismo, sectarismo ni egoísmo", con las premisas del sentido común y la sostenibilidad para que se pueda regar y disfrutar de la naturaleza también durante las siguientes generaciones.

La única ideología de Page en este tema del agua, ha continuado la portavoz, es el reparto de recursos, los derechos de la cuenca cedente y la sostenibilidad teniendo en cuenta los caudales ecológicos del río Tajo sin renunciar a ningún avance, como se indica en las sentencias judiciales.

Con la implantación de los caudales ecológicos en el Tajo, ha resaltado Fernández, se va a subsanar una anomalía, ya que se trata del único río de toda España que no contaba con la garantía de caudales ecológicos y además está afectado por un "trasvase franquista" que se construyó y puso en marcha con una "mentalidad centralista".

Por su parte, García-Page apunta que que "si hoy se está hablando del agua y del trasvase en este país es, simplemente, porque hemos ganado varias sentencias seguidas en el Supremo. No es capricho político o receta ideológica, hemos ganado sentencias, hemos tenido que ir reiteradamente al Tribunal Supremo para que se aplique la ley y la directiva europea".

García-Page asegura e en los 44 años de vida del trasvase han cambiado aspectos ambientales y de cambio climático, y el Tajo es el único río del país que no tiene caudal ecológico mínimo debido a que "en Levante" llevan 44 años "sin moverse ni un centímetro cúbico" de sus posiciones, y esto "no puede ser".