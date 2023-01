Nuestra ciudad sigue su imparable crecimiento y la reputación y el sello de calidad del gigante británico están detrás del nuevo referente del deporte y salud. El inicio de año está lleno de preguntas y sobre todo de nuevos propósitos.

¿Qué le pides a tu espacio perfecto para ponerte en forma?: ¿piscina interior climatizada?, ¿un gimnasio con equipamiento de última generación e instalaciones renovadas?, ¿clases holísticas que alineen cuerpo y mente?, ¿una sala de vanguardia para practicar ciclo y escalar enero con pedaleo firme?, ¿o quizá pistas de pádel para practicar el deporte más en auge de los últimos años, en la mejor compañía?.

Para los más ambiciosos, para los sibaritas del cuidado personal y del bienestar, no basta con decirle SÍ a una de estas preguntas. Para quienes quieren todo en un único espacio, donde poder disfrutar del tiempo libre de calidad en familia, el nuevo David Lloyd Club de Málaga es el “place to be”. Un único carnet y una única cuota pueden ser la llave para alcanzar todos tus objetivos fitness de este 2023. En tu mano está que no quede en un deseo más de Año Nuevo. Solo se necesitan tus ganas. El resto corre a cargo del sello David Lloyd Clubs: mucho más que un gimnasio, más que un club de pádel, más que tu piscina de referencia. Aquí vivirás tu experiencia diaria más esperada.

La pandemia nos dibujó nuevos escenarios laborales y de socialización, y en lugares como David Lloyd Málaga estamos ante dos caras de una misma moneda. Aquí puedes empezar tu jornada con una clase colectiva, antes de atender las Conference Calls del día desde el Work Area del Club. Un almuerzo y quizá un partido de pádel o un entrenamiento personal pueden culminar una jornada donde sentirás que tu oficina y tu gimnasio están ubicados en el mismo edificio. Por si esto fuera poco, un nuevo Clubroom y una nueva terraza, junto a una oferta gastronómica acorde a los paladares más saludables harán que muchos días no necesites recorrer más trayectos que el que va de tu domicilio al club de Pedregalejo.

Un último apunte: si tienes hijos, pregunta por DL Kids donde podrás despreocuparte con todas las garantías. Las actividades en la piscina y los campamentos que en épocas de vacaciones viven su temporada alta son algunos de los planes que los más pequeños podrán disfrutar mientras tú entrenas o trabajas.

La Málaga que enamora a residentes y visitantes tiene en este David Lloyd Club un nuevo aliado.

+Información y registro: davidlloyd.es/malaga