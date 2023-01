El 50% de los residentes son incluidos en listas de sustitución -también llamadas 'listas negras'- que se utilizan "incumpliendo la legalidad" para obligar a los que no están de de guardia a cubrir bajas de última hora sin ningún tipo de retribución por tener dicha disponibilidad. Por grupos de especialidades, las especialidades quirúrgicas en las que más residentes están incluidos en listas de sustitución (60%), seguidas por Medicina Familiar y Comunitaria (55%) y por especialidades Médicas no asistenciales (52%). Estrés, falta de sueño, burnout, sobrecarga laboral -más del 80% de los Médicos Internos Residentes (MIR) incumple el máximo de esa jornada y el 47% no tiene un descanso semanal ininterrumpido de al menos 36 horas -, guardias interminables...son el día a día de los jóvenes médicos.

Son datos que ha presentado esta mañana el Consejo General de Médicos (CGCOM). Antes, la entidad ha trasladado este informe a responsables de los grupos políticos -entre los que figuraban la diputada socialista Ana Prieto o la popular Ana Pastor, entre otros- con los que se han hecho una foto de familia. El doctor Tomás Cobo Castro, presidente del CGCOM, insistió, en la presentación del informe, en la necesidad de un 'pacto de Estado' por la sanidad para solventar los múltiples problemas que, aseguró, aquejan a la profesión y han llevado a la "tormenta perfecta" con protestas, huelgas y movilizaciones en varias comunidades. Los resultados del 'Estudio sobre jornada laboral y descansos de los MIR en España', un informe que pone en relieve las condiciones laborales de los médicos residentes y su impacto en la salud y la provisión de servicios, evidencian que los MIR son, en la mayoría de los casos la primera línea de atención a los pacientes, en centros hospitalarios y extrahospitalarios. Las consecuencias de trabajar en condiciones insuficientes, con sobrecarga laboral, así como la falta de sueño impacta de manera directa en la salud física y mental de los sanitarios. Trabajar más horas de lo legalmente establecido y no realizar los descansos obligatorios tienen una estrecha relación con el deterioro del bienestar psicosocial de los MIR en lo relativo al aumento de las tasas de problemas de salud mental y burnout. Cambios en la formación sanitaria La existencia de indicadores de riesgo en lo relativo a burnout y problemas de salud mental está relacionado a su vez con problemas e incidentes de seguridad del paciente y errores percibidos. Por eso, el Consejo General ha promovido este estudio que, además de arrojar datos contundentes, presenta una serie de propuestas que tienen como objetivo marcar la hoja de ruta de las administraciones para comenzar "los necesarios cambios en la formación sanitaria especializada y en nuestro sistema sanitario en nuestro país", expusieron los representantes de la corporación colegial. La idea es llevar a cabo distintas acciones políticas a nivel nacional y europeo. La investigación se presenta en fecha más que oportuna. El Ministerio de Sanidad ha convocado este sábado -21 de enero- la prueba para acceder a una de las 11.171 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. Un total de 27.796 aspirantes han sido admitidos para presentarse este año a un examen que se celebrará en 28 sedes de todo el país. Se trata de un nuevo récord en el número de plazas convocadas para reforzar la sanidad pública tras cuatro años de incremento. El retrato de la vida de los MIR El doctor Domingo A. Sánchez, oncólogo y representante nacional de médicos jóvenes y promoción del empleo, explicó en la presentación que el estudio nació con un interés científico. En ese sentido, indicó, "trabajar más horas y no realizar descansos", azota a la salud del médico y compromete la seguridad del paciente. Su compañera, la doctora Eva García, miembro del grupo de trabajo del estudio y desgranó, por ejemplo, que más del 80% de los MIR incumple el máximo de jornada laboral. "El incumplimiento de las libranzas es un cuadro terrible porque además, se da en todas las comunidades y eso es ilegal", señaló la doctora García Aludió también al "incumplimiento de las libranzas como un cuadro terrible" porque además, se da en todas las comunidades y "eso es ilegal porque tienen derecho a un descanso continuado de 36 horas". El doctor Domingo A. Sánchez, por su parte, explicó que, por ejemplo, en el caso del exceso de número de guardias, está estrechamente relacionado con la retribución que reciben los médicos, poco más de 1.000 euros mensuales. El estudio persigue conocer el grado de cumplimiento de la legislación laboral en lo relativo a las jornadas máximas y número de guardias. La Rioja (100%), Región de Murcia (96,40%), Castilla- La Mancha (92,09%), Galicia (91,95%), Asturias (91,30%) y Extremadura (90,38%) fueron las comunidades que concentraron mayor número de residentes con cinco o más guardias mensuales. Por regiones, las comunidades donde se realizaron un mayor número de guardias de media fueron Asturias (5,6), La Rioja (5,5) y Extremadura (5,3) De media, el número de guardias el último mes fue de 5,01 y, los últimos 3 meses, 15,03. Por regiones, las comunidades donde se realizaron un mayor número de guardias de media fueron Asturias (5,6), La Rioja (5,5) y Extremadura (5,3). La existencia de una media de 5 o más guardias al mes, supone un exceso en el número de horas establecido por directiva europea. En más del 10% de las guardias realizadas, no se realiza el descanso obligatorio post-guardia . El informe expone también que no se realizó el descanso diario obligatorio post-guardia en el 13% de las ocasiones. Por comunidades, Cantabria (23%), Asturias (21%), Comunidad Foral de Navarra (21%), Extremadura (20%) y Castilla y León (10%) concentraron el porcentaje mayor de residentes que no descansaban; mientras que por especialidades: Neurocirugía (69%), Angiología y Cirugía Vascular (60%), Otorrinolaringología (55%) y Oftalmología (54%) fueron las especialidades en donde los residentes menos descansaron tras jornadas de trabajo de más de 24 horas. El 47% de los MIR no tuvieron descanso después de su última guardia de sábado el lunes siguiente o viernes Otro de los datos que expone este informe -que ha sido presentado al Ministerio de Sanidad, que se quiere exponer también al Defensor del Pueblo así como al Parlamento Europeo a través de una solicitud a su Comisión Parlamentaria de Peticiones (PETI), entre otras acciones con el fin de mejor la situación de los médicos en formación de nuestro país y con ello la fuerza de trabajo disponible para afrontar los retos sanitarios futuros-, es que el 47% de los MIR no tuvieron descanso después de su última guardia de sábado el lunes siguiente o viernes. Este dato choca con las últimas acciones en defensa de la conciliación laboral para realizar un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas/semana. Mejor asistencia a los pacientes En base a los datos que se muestran en el informe, desde la sección nacional de médicos jóvenes del CGCOM, hacen una serie de recomendaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de los especialistas en formación, reducir el evidente impacto en su salud y mejorar la asistencia los pacientes. Piden medidas urgentes. "La mejor política para retener al talento joven, es cuidar de su salud psicosocial", señaló el doctor Álvaro Cerame, miembro de la directiva de la European Junior Doctors -que representa a más de 300.000 médicos jóvenes-quien aludió a este trabajo como un "estudio pionero" para que cada comunidad autónoma pueda analizarlo y se tomen las medidas oportunas. Los datos, señalaron los médicos, evidencian la necesidad de "una modificación de la legislación específica" de la relación laboral de carácter especial de los residentes para que sea acorde a la normativa europea, al tiempo que se establecen los mecanismos de supervisión de las condiciones laborales en las que trabajan. Dentro de esta revisión, el CGCOM solicita que se establezca un máximo de cuatro guardias obligatorias al mes; modificar el RD 1146/2006 para que recoja el descanso semanal (36 o 72h) e implementar sistemas de control de posibles excesos de la normativa y ajustar los tiempos de formación a la adquisición de competencias. La corporación "considera fundamental" el desarrollo de sistemas de evaluación externos a través de las auditorías externas por parte del Ministerio y de las encuestas de satisfacción de las comunidades Por otra parte, la corporación "considera fundamental" el desarrollo de sistemas de evaluación externos a través de las auditorías externas por parte del Ministerio y de las encuestas de satisfacción por parte de las comunidades, con especial interés en la evaluación de las condiciones materiales de aprendizaje y el desarrollo de planes de gestión docente. Finalmente, aboga por realizar una revisión y mejora del marco retributivo de los MIR para que la jornada complementaria a través de las guardias no suponga el grueso de los salarios.