Tres dermatólogos del departamento de salud de Alcoy han realizado este miércoles una revisión cutánea a más de 300 escolares de un centro educativo de la ciudad por el brote de sarna que afecta a seis colegios.

El responsable de dermatología del Hospital Virgen de los Lirios, Sergio Santos, ha asegurado que, tras contrastar con Salud Pública, no se han confirmado nuevos casos en centros educativos. Santos ha insistido en remarcar que el brote de sarna "parece estar controlado".

Los últimos datos de Salud Pública, ofrecidos el martes 7 de febrero contabilizaban 62 casos de sarna en el área de salud de Alcoy. Los municipios afectados son Alcoy con 56, Ibi con dos y Benimarfull con cuatro. La capital de l'Alcoià cuenta con seis colegios y una guardería afectados, en total se han contabilizado 48 alumnos y tres profesores.

El origen del brote de sarna no está claro, desde Salud Pública han asegurado no encontrar explicación. "Han aumentado los casos en toda España, la movilidad puede haber afectado, ya que es uno de los factores que más influye".

Los facultativos han revisado a más del 90% de los escolares de Infantil y Primaria de uno de los centros con más afectados por la afección cutánea. "A los que estaban afectados les hemos reforzado las medidas para que se ajusten bien al tratamiento de higiene y farmacológico al que estamos acostumbrados", indica Santos.

Las consultas se han llevado a cabo en una zona habilitada por el colegio y los escolares han sido divididos por sexo para salvaguardar su intimidad.

Más control

El colegio ha reforzado las medidas de higiene estos días, desinfectando todo el mobiliario de forma más asidua. Por el momento, no está previsto ninguna actuación de fumigación, según fuentes sociosanitarias.

Además, el equipo de dermatología también ha revisado al personal docente. En cuanto a la gravedad de los casos de sarna que se han encontrado, Santos ha recalcado que "todos los niños que hemos revisado gozaban de buena salud y los síntomas no son preocupantes".

Aunque los escolares que no tienen la afección cutánea están en contacto con los que sí están diagnosticados, de momento no se baraja confinar clases. "Es una medida muy drástica, analizar que no hay nuevos casos en los colegios nos revierte a lo que estamos acostumbrados a tratar que son casos esporádicos. Un colegio al ser un espacio cerrado tiene más probabilidad de contagio".

Los dermatólogos han detectado cierto miedo por parte de los escolares, que preguntaban: "¿Tengo el bicho?" En este sentido, Santos ha abundado en que "se que hay miedo en las familias por si los niños han cogido la sarna, pero no hay que tenerlo porque no es una enfermedad grave, solo es un parásito que ocasiona un cuadro de picor que es molesto".

El jueves está previsto que el equipo de dermatología visite también a escolares de Infantil y Primaria de otro centro afectado