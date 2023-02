Enérgica condena de la Confederación Autismo España y la Federació Catalana d’Autisme sobre el intento de suicidio de hijo Pol de 15 años, con un grado leve de autismo, según ha denunciado una familia de La Ràpita (Tarragona). El menor, que permanece hospitalizado desde el pasado lunes, era víctima de burlas en el colegio. Ambas entidades muestran su "máximo apoyo" al joven y condenan "de manera explícita y contundente las circunstancias que han conducido hacia este acto" y el intento de suicidio que el chico protagonizó "la pasada semana debido, presuntamente, a una situación de aislamiento social y burla en su centro educativo". El 12% del alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) ha sufrido bullying, aunque el 33,5% no sabe identificarlo, especialmente si se trata de chicas.

El niño "milagrosamente ha sobrevivido a una caída de 14 metros", pero tiene "brazos, piernas y dos costillas rotas, además de dos vértebra fracturadas" y "ya lleva varías cirugías", ha hecho público el padre, Josep Gual Rebull, en las redes sociales "a petición" de su hijo. Diagnosticado de un grado leve de asperger, un Trastorno del Espectro Autista (TEA), el niño reveló que un grupo de chicos del Institut Els Alfacs de La Ràpita (Tarragona) se burlaban de él.

"La diversidad asusta"

Las entidades piden una reflexión "sobre el hecho de que esta situación es consecuencia de un agotamiento y una desesperación que van íntimamente ligados a un problema endémico de nuestra sociedad: la diversidad no se contempla, no se reconoce y no se respeta". La Confederación Autismo España representa a 163 entidades miembro que prestan apoyos y servicios especializados a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias. Representa a 450.000 personas en nuestro país.

"La diversidad asusta. La diversidad crea rechazo y provoca el aislamiento de todas aquellas personas que, por una razón u otra, se diferencian de lo normativo. Denunciamos este hecho y muchos otros que se quedan en la sombra y que no trascienden a los medios de comunicación. La situación es grave y es necesario hacer un trabajo de sensibilización y empatía en todas partes, no sólo en los centros educativos", aseguran las federaciones en un comunicado conjunto.

Añaden que "el problema es estructural y está relacionado con la herencia social de esconder y temer aquellas personas que se consideran diferentes sin tener en cuenta la riqueza, la perspectiva y el crecimiento personal y emocional que aporta la diversidad". Plantean "el tipo de sociedad que somos y, sobre todo, el tipo de sociedad que estamos construyendo". La Confederación Autismo España y la Federació Catalana d’Autisme se han puesto "a disposición de la familia si ésta considera posible y necesaria alguna acción y seguiremos trabajando y denunciando de manera activa, explícita y resolutiva para que situaciones como esta puedan evitarse".

Marginación y exclusión

El 12% del alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) ha sufrido bullying, aunque el 33,5% no sabe identificarlo, especialmente si se trata de chicas, según un informe de Autismo España. La forma más común es la marginación y exclusión social que sufren el 32% de los chicos y el 37% de las chicas con autismo y las situaciones de acoso se incrementan al final de la Educación Primaria y Secundaria. Sólo el 40% de las familias considera que las medidas de actuación frente al acoso que se llevan a cabo en los centros educativos son útiles. De hecho, es uno de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir acoso escolar.

Con datos del mismo informe, el acoso verbal y físico son las otras dos formas de violencia que más experimentan, sobre todo los chicos. Las situaciones de acoso se incrementan al final de la Educación Primaria y Secundaria. El 12% de los estudiantes con TEA dicen haber sufrido, al menos, una situación de acoso escolar y el 6,5%, ha experimentado más de una. Sin embargo, el 33,5% no sabe identificar si sus compañeros les insultan, hablan mal de ellos, los vejan o les obligan a hacer cosas que no quieren. Por tanto, su percepción del acoso no se corresponde con la realidad. Las chicas muestran más dificultades para identificarlo que sus compañeros.

Son datos que daba a conocer a finales de 2022 la Confederación Autismo España que criticaba la "ineficacia" de los protocolos de actuación de los centros educativos para hacer frente al acoso pone de relieve la necesidad de introducir programas de prevención del acoso y promoción de la convivencia. El colectivo reivindica reivindica la necesidad de adaptar herramientas de autodetección del acoso escolar a las necesidades específicas del alumnado con autismo, impulsar buenas prácticas frente al acoso, e introducir programas de prevención y convivencia en los centros que contemplen tener estudiantes con TEA.