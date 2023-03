El refugio antiaéreo de la plaza Músico Óscar Tordera Iñesta, en Alicante, convertido en un improvisado almacén de la obra de reurbanización de la plaza. La imagen se pudo ver durante la mañana de este miércoles, en uno de los accesos al refugio número 38 de la ciudad de Alicante, gracias a una piedra de gran tamaño que hacía de tope para que la puerta no se cerrase y facilitar así la entrada y salida a los operarios. En su interior, además de "pletinas de metal", supuestamente destinadas a las obras para construir el hueco de un ascensor para facilitar en un futuro la accesibilidad al recinto, según explicaron desde el Ayuntamiento, también se encontraban otros materiales de la obra, como vallas, a priori ajenos a esos trabajos en el interior del recinto.

"Se ha dado la orden de que no haya dentro ningún material que no sea necesario para la obra del hueco del ascensor", explicó el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, que tras conocer el asunto se puso en contacto con el responsable de la obra. También mostró su preocupación el concejal de Cultura, Antonio Manresa: "Hemos demostrado que estamos interesados en el patrimonio de esta ciudad y no vamos a permitir que nadie se salga de su camino. Los refugios son lo que son, y no se pueden utilizar para otras finalidades. Ya hemos pedido a los responsables que se vuelva a la situación anterior. Nadie puede tomar decisiones que sobrepasen las competencias".

Previamente a las palabras de los ediles del equipo de gobierno, el concejal Rafa Mas (Compromís) criticó al bipartito por permitir que se almacene material ajeno a la obra en el refugio. "Que se sepa que el Ayuntamiento de derechas de Alicante está usando el refugio antiaéreo de la Guerra Civil de almacén de obras. Desprecian nuestra memoria, nuestra historia y a nuestra ciudad", señaló el concejal.

La actuación en la plaza, anteriormente conocida como Hermanos Pascual o popularmente como la 'plaza de los punkies', arrancó a principios de este año y se prolongará, si no se producen retrasos, durante cuatro meses. La obra, con un presupuesto de 640.305 euros y financiada con fondos europeos, busca llevar a cabo actuaciones para la "mejora de la accesibilidad y movilidad urbana en la plaza y su entorno, consiguiendo cambios importantes en el reparto modal y mayor participación de los sistemas más eficientes en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación y fomentando el uso de medios no consumidores de energía fósil". Está prevista también la instalación de un quiosco-bar, junto al que se construirá el hueco para un futuro acceso en ascensor al refugio, que no se prevé habilitar en esta actuación.

Entre los trabajos anunciados destacan el aumento del ancho de las aceras, realizando sobreanchos en las esquinas. También se prevén ampliar los recorridos peatonales con la incorporación de nuevos pasos de cebra y se hará una nueva distribución y limitación de zonas de aparcamiento. Además, se realizará la adecuación y reordenación del alumbrado público para cumplir con los estándares de calidad y eficiencia energética facilitando de este modo la accesibilidad peatonal.

Estas mejoras, según el Ayuntamiento, implican un "aumento del uso del transporte público y de la movilidad peatonal con la consiguiente reducción en la utilización de vehículos privados".