Dice la profesora malagueña María González Durán, conocida como María Speaks English en Tik Tok, donde tiene más de un millón de seguidores, que en España "tenemos una especie de vergüenza colectiva" a hablar inglés, un complejo del que invita a "deshacerse" para aprender un idioma que es cada vez más esencial.

"Aprender inglés es básico, no se puede ir a ningún sitio sin él, por eso es importante disolver el miedo que tenemos a este idioma en el país", asegura a EFE esta licenciada en Traducción e Interpretación, que a sus 25 años arrasa en las redes sociales con sus trucos para aprender la lengua inglesa.

María, que imparte clases desde que tenía 16 años, reconoce que el inglés "siempre ha sido la asignatura pendiente de España", por lo que recomienda a la gente que "se suelte" y empiece a hablarlo "sin vergüenza", independientemente de su nivel o pronunciación.

"Es importante trabajar la parte lingüística, pero también la psicológica y mental. Creo que poco a poco estamos consiguiendo cambiar esa mentalidad", señala la creadora de contenido, cuyos vídeos acumulan centenares de miles de visitas en aplicaciones y plataformas como Youtube, Instagram, Twitter y Tik Tok.

María ha revolucionado las redes con sus breves vídeos con consejos para hablar inglés y sus cursos online. Además, ha publicado dos libros: "101 truquitos para speak English de una vez por todas" y, más recientemente, el "Truquibook" (Penguin Random House), un cuaderno de ejercicios y pasatiempos para aprender el idioma de forma dinámica y divertida.

"Es el libro de actividades que a mí me habría encantado tener cuando estudiaba inglés", señala María, que asegura que "cuando aprendes y disfrutas, la cosa cambia".

Por eso, la joven, aficionada a la música y el cine de los 90, propone en el libro actividades basadas en canciones, series, películas, juegos o personajes conocidos para mejorar el vocabulario, la pronunciación, la gramática o el conocimiento de los temidos 'phrasal verbs'.

María, que descubrió su pasión por el inglés de muy pequeña, explica que siempre se ha sentido atraída por el audiovisual y que con solo once años llegó a tener un canal de Youtube.

Fue en 2020, en plena pandemia de covid, cuando su novio le animó a colgar vídeos en las redes sociales enseñando el idioma: "Me dijo: si hablaras en redes sociales en inglés lo petarías". Y acertó.

El 'truquito que le cambió la vida

La malagueña colgó un primer vídeo que grabó en la cocina de su casa, "con un fondo horroroso", y "no pasó nada". Pero decidió darle continuidad a la iniciativa, siguió colgando con asiduidad sus breves "truquitos" -la palabra con la que acaba sus 'píldoras' educativas- y la comunidad de seguidores fue creciendo y creciendo, hasta que ahora se contabilizan por cientos de miles.

"Ahora me dedico a tiempo completo a crear contenido en plataformas y cursos online. Esto es lo que más me gusta, me ha cambiado la vida", señala María, que reconoce que está viviendo "un sueño".

Tanto, que ahora vive en Madrid y su novio dejó hace un año su trabajo para ayudarle en este proyecto, que conlleva mucho trabajo detrás de las cámaras "para que sea viable a largo plazo".

Entre los dos realizan las grabaciones, la edición, planifican el contenido, gestionan la página web, los alumnos, las redes sociales, las colaboraciones... María reconoce que el proyecto ha crecido tanto que deberían incorporar a más personas al equipo, aunque les "cuesta un poco delegar".

Ella prefiere que no la identifiquen como 'influencer', sino como creadora de contenido, y tiene ya en mente nuevos proyectos, como más libros, ampliar la oferta de cursos y renovar la web. El objetivo, afirma, es "tener más posibilidades de llegar a más personas y ayudarles a aprender inglés de forma distinta".