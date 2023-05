El pasado 10 de mayo tuvo lugar el debate organizado por Prensa Ibérica en colaboración con ACCIONA sobre las soluciones de movilidad como alternativa para mitigar los efectos del tráfico en el cambio climático. El encuentro, moderado por la periodista Nuria Bonet, contó con la presencia de Sara López González, Consejera Técnica de la Organización Internacional del Trabajo en España; Enrique González Dueñas, Principal en Boston Consulting Group; Miquel Estrada Romeu, Delegado de la UPC en el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología EIT Urban Mobility; y Miquel Isern, Director Industrial de Silence y Movilidad de Acciona.

En un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático y sus efectos, el incremento de los costes de la energía, y el bienestar de los ciudadanos, la transición hacia la movilidad verde se confirma como un camino sin retorno. Por este motivo, en la mesa redonda se puso el foco en la gran oportunidad que se abre en el sector de la movilidad eléctrica.

Situación actual

La reindustrialización es cada vez más una estrategia clave para muchos países europeos, que en los últimos años se han dado cuenta de que es fundamental para mejorar su economía, aumentar su competitividad a nivel global y favorecer el bienestar de la población. “Un buen ejemplo es lo que estamos haciendo desde ACCIONA con la fábrica nueva en Zona Franca, reindustrializando unas antiguas instalaciones de Nissan, para acondicionarlas a una realidad actual, que es verde y eléctrica y de fabricación de coches y motos” declaraba Miquel Isern como apertura del encuentro.

“Un mundo fabricante de coches de combustión no es fácil de cambiar, pero debemos hacer entender que en el entorno urbano hay que eliminar la combustión sea como sea” Miquel Isern - Director Industrial de Silence y Movilidad de Acciona.

Por otro lado, Sara López, señalaba el buen momento de España “un tercio de los 1,8 billones de euros del plan Next Generation están destinados a inversiones para la transición digital y ecológica. Además, los presupuestos de los últimos 7 años en la Unión Europea se van a destinar a estas transiciones”. En esta misma línea se pronunciaba Enrique González, “no han sido años buenos, es un sector que necesita un impulso, pero vemos optimismo, ganas de revitalizarlo y aprovechar todas las ayudas que puede haber y todos las iniciativas, tanto públicas como privadas”. En cuanto a la innovación, Miquel Estrada apuntaba la importancia de invertir en estimular el aprendizaje para poder liderar a nivel internacional “Europa tiene que cambiar y apostar sobre todo por la innovación, también en la movilidad eléctrica. Es necesario ayudar a las empresas a innovar y a generar conocimiento para poder competir a nivel internacional”.

“Esperamos en unos años no estar hablando de la oportunidad de la reindustrialización sino de cómo la movilidad eléctrica es un motor de tracción de nuestras empresas a futuro” Enrique González - Principal en Boston Consulting Group

Casos de éxito Silence – ACCIONA

La reindustrialización de la planta de Nissan en Zona Franca por parte de Silence, filial de ACCIONA, ha permitido mantener la actividad fabril relacionada con la movilidad eléctrica y asegurar todos los empleos. Se trata de un caso paradigmático, que puede marcar el camino a seguir en la industria española. “Estamos hablando de que Silence ha ocupado 60.000 metros cuadrados, es de las fábricas de vehículos eléctricos más grandes de Europa. Por cada puesto de trabajo directo, se generan entre 6 y 10 puestos de empresas colindantes. Es un buen punto de partida” confirmaba Miquel Isern. “Necesitamos proyectos, y hay que financiarlos. Mencionábamos alternativas de financiación no convencionales para conseguir que existan estos proyectos a futuro, un camino para asegurar la continuidad de la actividad industrial en estas zonas” declaraba Enrique González. Sara López, hacía énfasis en la importancia de que el proceso sea equitativo “Lo más importante es que sea una transición justa, que nadie quede atrás. Nissan es un caso muy claro, puestos de trabajo que se pierden y que pasan a formar parte en nuevos sectores. Miqel Estrada, hacía hincapié en saber valorar, aprovechar y reconducir la experiencia especializada. “El talento se puede comprar, se puede imitar, pero generarlo cuesta décadas. En el caso de Nissan había un ecosistema preparado para desarrollar todos estos productos, y se ha reconvertido y canalizado a otros fines”.

Movilidad eléctrica

La normativa y regulación existente de la nueva movilidad es importante para garantizar una transición adecuada hacia este nuevo paradigma de movilidad. La sociedad debe estar preparada para asumir este cambio y la ciudadanía debe ser informada y educada al respecto. “Cada vez más tenemos que ir a un modelo que incida sobre los modelos de comportamiento de los usuarios, que regule la demanda y que apueste a este cambio hacia la modalidad verde” comentaba Miquel Estrada. Miquel Isern exponía la trascendencia del cambio de inercia en un mercado industrial. “Un mundo fabricante de coches de combustión no es fácil de cambiar, pero debemos hacer entender que en el entorno urbano hay que eliminar la combustión sea como sea. El vehículo eléctrico no solo debe ser la moto, también el coche”. En la misma dirección, Sara López destacaba el cambio de mentalidad en la sociedad, aunque el camino aún es largo “vamos a mejor. Es necesario complementar con políticas, no solo que aborden el tema del transporte de una forma directa, sino que abarquen mucho más sectores, políticas complementarias, porque así se va a avanzar en esa transición ecológica”.

“La lucha contra el cambio climático es una oportunidad, pero también debemos afrontar los retos que supone, no pensar que todo es positivo, abordarlo y mirar hacia delante” Sara López González - Consejera Técnica de la Organización Internacional del Trabajo en España

Tecnología

La situación actual del suministro mundial ha generado la necesidad de hacer una transición en el transporte de pasajeros y mercancías, lo cual nos ofrece la oportunidad de mejorar la eficiencia y promover el uso de tecnologías alternativas que fomenten la sostenibilidad y la descarbonización. El vehículo eléctrico se perfila como una de las tecnologías más adecuadas para lograr estos objetivos, debido a su eficiencia energética y su bajo impacto ambiental. “El vehículo eléctrico va a suponer un cambio de paradigma en la movilidad urbana. Lo vemos en las bicicletas o autobuses, a este nivel es un sí. A nivel interurbano hay otras alternativas, la tecnología no está tan madura, es una oportunidad para explorar” agregaba Miquel Estrada.

“Hay que ayudar a las empresas a innovar y a generar conocimiento para crear empleos y poder competir a nivel internacional” Miquel Estrada - Delegado de la UPC en el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

En los últimos años, la movilidad eléctrica ha cobrado un papel cada vez más importante surgiendo una gran cantidad de modelos de negocio que giran en torno a ella. “Aplicaciones para gestionar sharings, temas de comprar vehículo sin batería y pagar por servicio… modelos de negocio alrededor de la movilidad eléctrica hay muchos, y Europa seguro que tiene que eclosionar” comentaba Miquel Isern. Por su parte Enrique González, matizaba que “es una combinación de soluciones, no va a haber una palanca clave, se trata de aprovechar todo lo que sabemos de movilidad eléctrica y combinemos con otros tipos de soluciones: movilidad compartida, suscripción… o todo el tema de los biocombustibles para desplazamientos de mayor largo radio”. En la misma línea se pronunciaba Sara López, “¿vehículo eléctrico? Por supuesto. Pero también tiene que ir a través del transporte público, el fomento del transporte no motorizado, vehículos híbridos… desde luego esta es la vía, es por lo que se está apostando a nivel europeo e internacional”.