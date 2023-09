La Agencia Española de Meteorología (AEMET) pronosticaba una acumulación de lluvias de unos 120 litros por metro cuadrado durante 12 horas de este pasado domingo en Madrid. Para evitar riesgos, los servicios de protección civil regionales lanzaron una alerta a los móviles que se acompañaba con un mensaje y un sonido fuerte de alarma. Era la primera vez que en la región se activaba este sistema para anunciar una situación meteorológica grave. Fue pasadas las dos de la tarde.

Se iniciaba así una alerta roja que había empezado a las 12.00 y terminaba pasadas las siete de la tarde, cuando la capital conseguía superarla sufriendo inundaciones puntuales y lamentar daños muy graves. Las previsiones de la DANA (una depresión aislada en niveles altos) en esta parte de la región, por suerte, no se cumplían. La acumulación se quedaba en los 36 litros y los servicios del Ayuntamiento de Madrid, según informa Europa Press, se habían limitado a actuaciones por caídas de ramas, pequeñas inundaciones y balsas en algunos túneles y en vías públicas, y en asistencias sociales en algunos puntos de la capital.

Aquí el aviso completo de @AEMET_Esp 👇https://t.co/5hLVX75oPg pic.twitter.com/AFl6ufPbgD — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) September 3, 2023

"En días como hoy, es necesaria la precaución y no poner vidas en riesgo. Pero también hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de 'peligro extremo' debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda. Rigor, también", escribía en Twitter el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, a las 22.05 h. de la noche. En ese momento, la alerta seguía y el episodio, que ha dejado al menos dos muertos y tres desaparecidos en Madrid y Toledo, no había terminado todavía en otras partes de la región. El suroeste se ha llevado la peor parte.

El alcalde de la capital madrileña, José Luis Martínez-Almeida, pasó de requerir a la población madrileña que se quedara en casa a darle la razón a Moreno por no haberse cumplido las previsiones más catastróficas. Esta mañana pedía a la AEMET que afinara sus pronósticos meteorológicos, ya que considera que los hechos del domingo han podido afectar a "la credibilidad" de las instituciones.

"En materia de Protección Civil y de emergencias, frivolidades cero, sobre todo cuando en estos momentos hay dos fallecidos y tres desaparecidos como consecuencia de la DANA", respondía el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a las críticas respecto a la alerta por este temporal que también ha provocado inundaciones y cortes de carreteras, así como varias incidencias en diferentes líneas de metro durante las últimas horas de este lunes. Centenares de viajeros han quedado bloqueados en la estación de trenes de Atocha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también reconoció ante los medios que el aviso pudo haber evitado desastres mayores.

Sin intromisión a la intimidad

En concreto, la alarma consistió en un sonido alto proveniente de los teléfonos móviles que sobresaltó a buena parte de la población de la Comunidad de Madrid la tarde de este domingo. Un mensaje en las pantallas alertaba a la ciudadanía de que la región se encontraba en riesgo extremo de tormentas, por lo que pedían que, a ser posible, se permaneciera en el domicilio y que no se cogiera el vehículo privado salvo que fuera estrictamente necesario.

La primera polémica vino en ese momento, cuando un buen número de personas entendieron como una "intromisión en su intimidad". Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, explica a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, que recibieron unas cuantas quejas en distintas redes sociales.

"Fundamentalmente, hablan de intromisión en su privacidad y de que están sufriendo un control, pero realmente no hay tal. Ni tan siquiera sus números de teléfonos móviles estaban dentro de una base de datos del Gobierno de Madrid", relata. Por lo tanto, asegura que no hay ninguna irregularidad ni nada que denunciar porque no vulnera la Protección de Datos (RGPD): "Se trata de una búsqueda de salvar vidas humanas y daños materiales, y de prevenir accidentes".

Un sistema anónimo

El sistema de alertas, que depende de la Red de Alerta Nacional, no es nuevo. Se llama Es-Alert y sirve para avisar a una determinada zona geográfica de alertas de emergencia. Su funcionamiento se basa en la tecnología Cell Broadcast, que permite emitir una misma alarma a distintas zonas de una población de forma simultánea.

Y su ventaja sobre los SMS es precisamente que envían el aviso de forma anónima. Se hace a todos los dispositivos que tengan 2G o superior en tiempo real y a la vez, sin retrasos.

Una directiva de 2018 pedía a los estados miembros de la Unión Europea que implantaran este sistema antes del 21 de junio de 2022. Fue justo ese mes cuando España lo activaba, al igual que otros países. En Portugal, Francia, Alemania o Polonia tienen el mismo sistema de alertas en el caso de que haya una emergencia, como la de Filomena o incendios forestales. En Estados Unidos llevan años usándolo.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 fue la encargada de enviar la de este pasado domingo.