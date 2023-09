Marc Perelló: "No estudies un máster…" …a menos que tengas una buena razón. Me explicaré. Un máster en ESIC Business & Marketing School no es algo baladí. Un máster, como cualquier estudio de posgrado – y aquí incluimos los propios posgrados, los másteres y los MBAs – son unos estudios de tipo superior, que requieren de una dedicación y de una disciplina constante para poder sacar de ellos todo su jugo.