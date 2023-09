El Palau Robert acogió ayer la fiesta con la que se inician los actos de celebración de los 45 años de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que lanzó su primera edifición impresa el 26 de octubre de 1978. Más de 400 invitados acudieron a la celebración, entre ellos numerosas personalidades del mundo de la política, la economía, la empresa, la sociedad civil y la cultura. También redactores, anunciantes y autoridades que de alguna forma u otra, han sido partícipes de este casi medio siglo de periodismo. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, expuso ante los asistentes el sentido que él y su esposa, la vicepresidenta del grupo periodístico, Arantza Sarasola, imprimieron a su andadura como editores iniciada en 1978, el mismo año en el que nacía el EL PERIÓDICO: "Nuestra vocación es el PERIODISMO con mayúsculas, y lo entendemos como una manera de servir a la sociedad".

EL PERIÓDICO, cuatro años después de su incorporación al grupo Prensa Ibérica, es hoy "una plataforma informativa que se expresa en catalán y en castellano, en papel y en digital, con contenidos de información local y general pero también con productos especializados, como es el caso de Activos y Abril, suplementos de economía y cultura que comparte con el resto de medios de Prensa Ibérica". "Este es -añadió- el estilo que hemos inyectado en la nueva era del EL PERIÓDICO y con el que estamos convencidos que aseguramos su futuro. Un periódico democrático, de progreso, un periódico de Barcelona y de Cataluña":

El director, Albert Saez, apuntó otro de los elementos distintivos del ADN del diario: "Escribimos desde el punto de vista de los lectores, no los que mandan, esta es la esencia de EL PERIÓDICO". En ese sentido, Sáez ha insistido en que el diario siempre ha tenido claro una premisa: "Hacer sencillo algo que es complicado para que se pueda entender". Para celebrar esta fecha, EL PERIÓDICO, ha explicado, "ha hecho lo que aparentemente no hace cada día". "Por eso hemos preparado una exposición que no explica nuestra historia, ni la historia que hemos explicado en este tiempo, sino que mira el futuro". Se trata la exhibición que muestra las 45 portadas que al diario le gustaría publicar en los próximos 45 años. Para finalizar, Saez ha querido agradecer "el privilegio que es formar parte de una empresa editorial, Prensa Ibérica, que hoy es líder de la información en España".

La ceremonía previa al convite la ha conducido el periodista Sergi Mas, quien también dirige el Podcast de El Periódico. El presentador condujo lel acto con su toque humorísitco característico, pero sin desmerecer la importancia de la celebración.

Rafael Jorba, secretario del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, ha formado parte de la cabecera durante más de 15 años: se incorporó a su incipiente redacción con 22 años, antes de regresar formando parte de este órgano consultivo. "Para EL PERIÓDICO, las cosas de la política eran importantes, pero eran más importantes la política de las cosas", ha recordó Jorba, quien señaló que "esta ha sido y es la fórmula de EL PERIÓDICO". En su intervención, el secretario ha mencionado y recordado figuras importantes para él y para la marca, como en primer lugar Antonio Franco, Josep Pernau, Álex Botines, Mateo Madridejos, Quim Regàs, Ángel Sánchez, Josep Maria Cadena y Emilio Pérez de Rozas, entre muchos otros nombrados. Y apuntó que la apuesta actual del diario por el protagonismo igualitario de la mujer en la información tuvo ya entonces nombres de referencia "como Tere Rubió, Maria Eugenia Ibañez y Margarieta Rivière".

Un diario y una biografía

Las personalidades que han subido a la tribuna para conmemorar los 45 años de aniversario han recordado anécdotas personales arraigadas con la cabecera. Entre ellos, el alcade Jaume Collboni ha reconocido que era lector desde joven: "Todavía recuerdo leer las columnas de opinión de Manuel Vázquez Montalbán y Montserrat Roig cuando era un niño. Me las colgaba con chinchetas en la habitación". Como lector, Collboni ha manifestado que el diario "siempre se ha avanzado a los tiempos" recordando que fue uno de los primeros en sacar la edición en catalán.

Al finalizar el discurso, Collboni -que cumple 100 días como alcalde de Barcelona- se ha dirigido a la familia Moll: "Os agradezco la valentía y el coraje que habéis tenido por apostar por EL PERIÓDICO sin romper nunca su vínculo con la ciudad de Barcelona y Cataluña".

Por parte del Govern, intervino el 'conseller' d'Interior Joan Ignasi Elena, quien también iba acompañado de Salvador Illa, líder de la oposición. "Siempre ha estado a la altura", explicaba el 'conseller', quien también ha valorado el compromiso del diario por posicionarse en las causas sociales. "No ha sido neutro en el feminismo, el cambio climático, la lucha por la corrupción, la transparencia y la lengua catalana", ha reconocido. En ese sentido, Elena ha remarcado que el diario "siempre ha respetado la diferencia y reproducido la pluralidad". Una misión que el diario ha llevado a cabo, en palabras del 'conseller', "con algo muy importante: la sensación de que te habla a ti".

Hablar del pasado y del presente, rodeados del futuro

Cuatro décadas y media explicando los "qués" y los "porqués" de una infinidad de acontecimientos que empezaron con la Consitución del 1978 y el Estatut del 1979 y que nos han llevado hasta la actualidad: La fiesta conmemoraba los 45 años que cumple la cabecera el próximo 26 de octubre, repletos de historia y logros sociales y culturales, pero enfocándola en esta ocasión alrededor de las ambiciones del futuro.

A lo largo del recorrido de los jardines del Palau Robert, y acompañando el convite del festejo, se encontraba la exposición de las 45 portadas que EL PERIÓDICO desearía poder publicar en los próximos 45 años de historia. Esta muestra puede visitarse hasta el 25 de septiembre gratuitamente desde las 9.00 a las 20.00 horas (los domingos solo por la mañana).

En el espacio, como es habitual, había reservado un 'photocall' por donde fueron pasando los invitados del evento, y un fotomatón para que los asistentes se pudieran llegar un recuerdo con una portada de los 45 años de EL PERIÓDICO en la que ellos fueran los protagonistas. Después de la cena, la fiesta se despedía con una DJ que se encargó de animar la celebración con unas horas de música para acabar la fiesta.