Los conservadores de reliquias culturales en el Museo Capital de Beijing han estado trabajando en la restauración del exterior laqueado de un ataúd con siglos de antigüedad, devolviendo el frágil tesoro a su apariencia original a través de un cuidadoso proceso manual.

El ataúd se estima que tiene más de 500 años de antigüedad y pertenece a Zhao Liang, un eunuco de la corte de la dinastía Ming (1368-1644), que falleció en 1559. Su superficie estaba cubierta con una brillante pintura de laca, que presenta múltiples figuras y paisajes pintorescos.

El antiguo arte de la pintura de laca tiene una historia que abarca miles de años en China. Muchos ataúdes del pasado fueron embellecidos con esta técnica, brindando información sobre las culturas que existían en esos tiempos y otorgándoles un valor único.

Debido al tipo de madera del ataúd y a las condiciones menos favorables en las que estuvo almacenado durante cientos de años, se encontraba en un estado deplorable y necesitaba cuidados urgentes para preservar la valiosa pintura de laca.

"Después de estar enterrado durante cientos de años, el adhesivo entre la capa de laca y el cuerpo del ataúd se ha vuelto muy débil. Muchos adhesivos no pueden secarse en un ambiente tan húmedo, y debido a que la capa de laca es particularmente delgada, tiene ciertos requisitos para los adhesivos. Si el adhesivo es demasiado grueso, se arrugará, y si es demasiado delgado, no se pegará", dijo He Qiuju, investigador en el Museo Capital.

Los especialistas en conservación del museo diseñaron un plan de restauración único para devolver el delicado ataúd a su antigua gloria.

En primer lugar, se aplicó un agente especialmente mezclado a las capas superficiales del ataúd, que se habían recolectado y almacenado cuidadosamente en el museo. Luego, se preparó un agente antimoho mezclando inhibidor de moho con alcohol y una pequeña cantidad de agua. Después, el equipo utilizó hisopos de algodón y trabajó para desengrasar el algodón durante el proceso de limpieza. El agente se inyectó en alrededor de 300 piezas de madera laqueada para asegurarse de que, una vez colocadas en la superficie del ataúd, no se corromperían fácilmente.

Uno de los conservadores mencionó que el proceso es similar a administrar un goteo intravenoso a una persona. La capa de laca en sí no es susceptible al moho ni a los insectos, pero la madera en el interior es vulnerable, lo que significa que los trabajadores de conservación tuvieron que perforar la aguja directamente a través de las tablas de madera del ataúd para inyectar el agente en ellas.

El siguiente paso involucró ablandar las piezas de madera laqueada, que se habían vuelto frágiles y quebradizas debido a cientos de años de exposición al aire seco. Esta vez, el equipo de conservadores optó por mantener las piezas de madera empapadas en el agente ablandador, utilizando contenedores de almacenamiento de plástico sellados en esta etapa.

El equipo seleccionó 12 tipos de agentes ablandadores, utilizando principalmente el compuesto sintético de PEG (polietilenglicol), que actuaba como un agente humectante y también tenía un efecto ablandador, según uno de los investigadores. Sin embargo, en algunos casos, se requería un tratamiento especial, con algunas de las piezas que necesitaban ser empapadas, limpiadas y luego empapadas nuevamente en el suavizante, mientras que otras tenían que ser acolchadas o planchadas para alisarlas.

Después de la restauración de cada una de las piezas de madera laqueada, el paso final y precario consistió en colocarlas y sellarlas nuevamente en la superficie del ataúd, lo cual también fue un trabajo laborioso.

El resto del trabajo quedó en manos del tiempo, ya que después de aproximadamente 24 horas, la piel de laca, que se había vuelto a pegar con laca natural, se solidificaría y secaría por completo, según un conservador que describía el trabajo de restauración, con el ataúd mostrando finalmente un brillo pulido después de su tan necesario cambio de imagen.