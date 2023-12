PSC, ERC, Junts y En Común Podem registrarán este martes una proposición de ley destinada a que las agresiones sexuales graves contra los niños no prescriban, fruto del trabajo en la comisión del Parlament que investiga la pederastia en la Iglesia. Los cuatro partidos llevan meses de intensas negociaciones y finalmente el texto legal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, contempla la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra menores y castigados con una pena máxima de prisión igual o superior a cinco años, tal como reclamaban las víctimas y las plataformas en de infancia.

La propuesta contempla que no prescriba ningún delito sexual grave cometido contra un niño o adolescente y no solo de aquellos relacionados con el escándalo de los abusos en la Iglesia

Los partidos catalanes han decidido abrir el foco y la propuesta legal contempla que no prescriba ningún delito sexual grave cometido contra un niño o adolescente, y no solo de aquellos relacionados con el escándalo de los abusos en la Iglesia. Por ejemplo, propone que no caduquen tampoco los delitos de prostitución de menores o de captación de niños con fines de exhibición o pornografía. Se han incluido todos los delitos contra la libertad sexual que tienen la consideración de graves, según la clasificación establecida en el artículo 13.1 del Código Penal.

Además, en el resto de los delitos sexuales contra menores, la propuesta legal modifica el inicio del cómputo de la prescripción con el fin de que la víctima tenga, como mínimo, hasta los 50 años para denunciar los hechos, lo que se consigue elevando el inicio del plazo a partir del cual empieza a contar la prescripción -que es variable en función del delito- a los 45 años de la víctima. En la actualidad y con la ampliación introducida en la ley de protección infantil, los plazos comienzan a correr cuando la víctima tiene 35 años, lo que en la práctica implica que se pueda denunciar entre los 40 y los 45 años y solo en los casos especialmente graves hasta los 55 años.

Rumbo al Congreso

El Parlament no tiene competencias para reformar el Código Penal pero sí puede presentar una proposición de ley de iniciativa autonómica en el Congreso para que sea tomada en consideración y aprobada. Así sucedió, por ejemplo, con el Estatut y es lo que los partidos catalanes esperan para la pionera iniciativa de la imprescriptibilidad, que podría salir adelante con el apoyo del PSOE -que ya ha prometido una reforma para que la responsabilidad civil en estos delitos no prescriba-, Sumar, ERC y Junts en la Cortes. De hecho, el texto legal ya ha sido compartido con el Ministerio de Justicia, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

La proposición de ley ya ha sido compartido con el Ministerio de Justicia, dado que tiene que ser aprobada en el Congreso

La aprobación por parte del Parlament no se demorará dado que la ley se registrará por el procedimiento de lectura única, con el objetivo de que acelerar el proceso y que reciba el visto bueno en un pleno -previsiblemente en el primer trimestre de 2024- sin pasar por comisión y sin el largo proceso de enmiendas.

La comisión

La negociación ha tenido lugar de forma previa por parte de los partidos que han decidido participar en la comisión que investiga la pederastia en la Iglesia, en la que PP, Cs y Vox se mantienen al margen.

Una veintena de las acusaciones contra el único profesor condenado por el ‘caso Maristas’, Joaquín Benítez, decayeron porque estaban prescritas

La comisión es pionera en España y cuando dio voz a las víctimas, estas reclamaron con vehemencia la necesidad de que los delitos sexuales sobre niños no prescriban, dado que cuando algunos afectados tienen la fortaleza psicológica de denunciar se encuentran con que el delito ya haya prescrito, lo que favorece más aún la impunidad. Por ejemplo, una veintena de las acusaciones contra el único profesor condenado por el ‘caso Maristas’, Joaquín Benítez, decayeron precisamente por este motivo.

Posteriormente, un equipo multidisciplinar liderado por Miguel Hurtado, primer declarante de los abusos que se cometieron en la abadía de Montserrat, junto con la Fundación Derecho al Tiempo chilena, -impulsores de la ley de imprescriptibilidad chilena de abusos sexuales infantiles- compartieron una propuesta legal con la comisión. Sobre dicho texto, los partidos han trabajado para alumbrar el articulado final.

Las denuncias tardías

La exposición de motivos de la iniciativa indica que “existe una abundante evidencia científica que pone de manifiesto las múltiples barreras que dificultan la denuncia temprana” por parte de los niños víctimas de delitos sexuales. “Los abusos tienen un grave impacto en el desarrollo evolutivo del menor y generan secuelas también a largo plazo”. Por eso, continua el texto, “sólo cuando la víctima ha sido capaz de procesar e integrar la experiencia traumática y estabilizar las secuelas que le ha producido, se encuentra en disposición de hacer frente al problema y presentar una denuncia”.

Las asociaciones de víctimas y activistas suelen subrayar que las víctimas no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden

Las asociaciones de víctimas y activistas suelen subrayar que las víctimas de algo tan grave y doloroso como sufrir violencia sexual en la infancia no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden.

La proposición legal menciona estudios internacionales que muestran que la media de edad de las denuncias es a los 42 años, aunque hay investigaciones, como la realizada por la comisión alemana sobre los abusos sexuales en las instituciones, con una muestra de 1.050 víctimas, que estableció que la edad media de denuncia son los 52 años.

14 de los 27 estados de la UE han aprobado la imprescriptibilidad, al menos en las agresiones más graves, y la ley autonómica adopta este modelo

El panorama internacional

Ante ello, continua la proposición, “se observa una tendencia creciente en los estados occidentales, durante la última década, a ampliar o eliminar el plazo de prescripción de los delitos sexuales sobre menores”. De hecho, 14 de los 27 estados de la UE han aprobado la imprescriptibilidad, al menos en las agresiones más graves (Irlanda, Suecia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Hungría, Polonia, Croacia, Rumania y Chipre). La reforma impulsada por el Parlament adopta esta solución, acotando la imprescriptibilidad a los delitos más graves.

La proposición legal, no obstante, propone un régimen diferenciado para los agresores menores de edad, a los que no se aplicará la imprescriptibilidad sino un régimen más garantista. En estos casos, la víctima tendrá un plazo máximo para denunciar de diez años después de que esta cumpla los treinta y cinco años.