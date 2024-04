"Me han robado dos años de vida; es vergonzoso esperar 900 días para una prótesis"

El caso de Concepción (Concha) Martínez se parece mucho al de Luis Espada, inscrito en la lista de espera de traumatología desde el 16 de septiembre de 2021 para ser intervenido de una artroplastia total (prótesis de rodilla derecha). De hecho, su protesta a las puertas del Hospital Universitario de Cáceres, que salió en todos los medios, ha provocado que Concha haga lo propio, "harta de esperar. Es vergonzoso que lleve casi 900 días para que me pongan una prótesis de rodilla", comenta a El Periódico Extremadura, del mismo grupo editorial.

75 años

El pasado 1 de marzo cumplió 75 años. "La gente me dice que ya no soy la que era. Cómo lo voy a ser. Se me ha agriado el carácter ante esta desesperanza de no poder valerle por mí misma. Mi esposo ya es muy mayor", tiene 85 años, "y tengo una hija que también sufre problemas reumáticos. Así que llevo gastado un dineral en sesiones de fisioterapia y en ayuda externa. Porque yo no aguanto más de 5 minutos de pie", lamenta.

"La sanidad pública me ha robado dos años; yo era muy activa, dinámica y alegre y he caído en la tristeza y la amargura". Concha asegura que el preoperatorio "me caduca el 9 de mayo; espero que no tenga que repetir las pruebas". La situación se alargó porque en las anteriores pruebas "me notaron un bloqueo en el corazón y me derivaron al cardiólogo. Pero lo cierto es que yo firmé la intervención quirúrgica el 22 de enero de 2022 y aquí sigo esperando. Mientas, aumenta mi deterioro a nivel físico y emocional". Concha ha sido presidenta de Cruz Roja Cáceres "durante muchos años; me he volcado siempre en el voluntariado y ahora toda mi vida se ha parado". Ahora le queda la esperanza de que le escuchan tras la protesta anunciada.

Concha con el bastón que tiene que usar a falta de una prótesis. / EP

Denuncia de UP

Unidas Podemos (UP) por Cáceres ha anunciado que se suma a la concentración porque lleva "más de 800 días en lista de espera, cuando la Ley de Tiempos de Respuesta establece un máximo de 180 días naturales", por lo que desde la formación morada califican de "colapso" el área de Traumatología; y han señalado que hay 8.311 pacientes en el Área de Salud de Cáceres en lista de espera quirúrgica, "el 28% de toda la región".

La concentración será el 8 de abril, a las puertas del Hospital Universitario. Acompañarán a Concepción Martínez políticos, ciudadanos y allegados "en su lucha por ser operada, tras cerca de 26 meses en lista de espera". Concha, "al igual que el paciente Luis Espada, es el rostro de una situación que afecta a miles de personas. La concejala Encarna Solís, como responsable del Área de Salud de Cáceres, debe atender las indicaciones dadas por la Defensora del Paciente en su Memoria 2023 e incrementar los esfuerzos en los planes y medidas para reducir la demora asistencial", sostiene la portavoz de UP, Consuelo López.

El Área de Salud de Cáceres atiende a 187.125 personas. Esta área "generó en 2023, el 12% del total de reclamaciones realizadas en la región. Este descontento aumentó un 16% respecto del año anterior y el 73% corresponden a quejas contra las listas de espera", según los datos aportados por la formación morada.

Además, 537 pacientes se han acogido a la Ley de Tiempos de Respuesta, de los que 222 se referían al Servicio de Traumatología por esperas superiores a 180 días. "Estas cifras suponen un incremento del 30% respecto de 2022". La lista de espera quirúrgica en Traumatología "es especialmente grave en Cáceres con 3.082 pacientes esperando una media de 413 días; 168 días más que la media extremeña (245 días)".

Se trata de datos del Servicio Extremeño de Salud (SES), recabados por UP, a fecha 31 de diciembre de 2023 y remitidos al Sistema de información de listas de espera estatal del Sistema Nacional de Salud.