Inglaterra y Alemania, en shock por la manifestación en Mallorca ante el drama de la vivienda y la masificación turística

La prensa internacional, en concreto la alemana y la británica, no tardaron el domingo en hacerse eco de la manifestación histórica que tuvo lugar este sábado en Palma por el derecho a la vivienda y contra la saturación. Eso sí, la mayoría de ellos, entre los que se encuentran rotativos como el Frankfurter Allgemeine o el Daily Mirror, pusieron el foco en el "hartazgo de los mallorquines contra el turismo de masas".

El rotativo alemán Express destacó en su titular que "Crece el descontento: 10.000 personas protestan contra el turismo de masas en Mallorca", seguido de una información en la que apuntaba que en la "isla turística favorita de los alemanes la gente está harta" de la situación. Incidió, además, en que los manifestantes, al pasar por las terrazas "llenas de visitantes extranjeros" les gritaron "Tourists, go home". Este episodio sucedió el sábado a medida que la protestaba pasaba por la plaza Weyler de Palma, donde los turistas disfrutaban de la cena o de una copa en las terrazas de los establecimientos. Fue en ese momento cuando los asistentes a la marcha les increparon con este ya conocido lema antiturístico, les silbaron y les abuchearon.

Muchos visitantes se mostraron visiblemente incómodos en este punto de la manifestación, de hecho uno de ellos, procedente de Reino Unido, manifestó al Daily Mirror que la protesta "resulta intimidante para quien ha venido aquí de vacaciones".

No solo los rotativos dedicaron sus líneas a la marcha histórica celebrada en Palma, también lo hicieron las agencias. De hecho Reuters destacó que la protesta había tenido lugar "antes de la temporada de verano" con carteles que decían "SOS Residentes, basta de turismo de masas", un mensaje que podría interpretarse como una alerta hacia sus lectores.

Y es que una marea humana de más de 15.000 personas inundó las calles del centro de Palma en la primera movilización social organizada en la isla por el drama de la vivienda. Fueron miles de ciudadanos de toda Mallorca los que acudieron a su cita en el Parc de ses Estacions. Delegación de Gobierno cifró la participación en 10.000 personas, aunque los organizadores estimaron que más de 25.000 manifestantes acudieron a su llamada convirtiendo la protesta en una de las más masivas después del TIL de José Ramon Bauzá, junto a la marcha por el 8M celebrada en 2019.

"Alborotadores británicos"

El Daily Mirror indicó en su información sobre la manifestación que "los turistas de Reino Unido se enfrentan a protestas antiturísticas contra los alborotadores británicos y alemanes". Destacó que la movilización se llenó de carteles en los que se podía leer 'SOS turismo' y 'El turismo nos está comiendo' y que se había producido solo 24 horas después de "escenas similares" en Ibiza y Tenerife.

Resulta curioso que el diario británico confunde alguno de los datos sobre la protesta. Indica que los organizadores de la misma fueron "un grupo llamado Mallorca No Es Ven", cuando los convocantes fueron Banc del Temps de Sencelles y la frase a la que el Mirror hace alusión se corresponde con el lema de la manifestación.

También resulta significativo que desde el diario señalen que los organizadores han apuntado que "los turistas ruidosos, principalmente los británicos y los alemanes, están subiendo los precios y expulsando a los lugareños", que "quieren un límite de vehículos en verano y la prohibición de utilizar el dinero de los residentes para promocionar la isla como lugar de fiesta".

Cabe recordar que las proclamas durante la histórica marcha fueron muy diversas, desde gritos de 'Qui estima Mallorca no la destrueix', hasta pancartas con llamadas como "sin techo no hay futuro", además de cánticos con los que aseguraban que "de la isla de Mallorca no nos moverán". Así, los allí presentes, entre niños, jóvenes y mayores, no cesaron en todo momento su reivindicación por el derecho a la vivienda y contra la saturación turística en la isla.

El Frankfurter Allgemeine refleja con minuciosidad los detalles de lo sucedido en la tarde del sábado en Palma. Describe cómo "miles de personas protestaron contra el turismo excesivo en Mallorca", donde -dice- "los alquileres se disparan" y los "visitantes borrachos de todo el mundo perturban el sueño nocturno". De hecho, destaca que los organizadores de la protesta "señalan en particular el aumento del coste de la vivienda provocado por el turismo de masas".

El alemán Süddeutsche también informa riguroso de lo acaecido el sábado. En su caso, titula "Miles de personas protestan contra el turismo de masas" y matiza que el número de participantes "superó las expectativas" de los convocantes.

Lo destacable es que en el subtítulo de la información afirma que "la protesta está influenciada por el derrumbe del restaurante" ocurrido el jueves en Platja de Palma. Se refiere en concreto al 'Ballermann', con el que se denomina al Balneario 6 de la zona, "el más famoso entre los alemanes", explica un usuario en redes sociales.

Cabe resaltar el alarmante titular de The Independent, que encabeza la noticia con un llamativo "Advertencia turística mientras miles de residentes furiosos bloquean las calles contra el turismo de masas".