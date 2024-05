Una catedrática de la UMA, primera española en la English Association

La catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Málaga (UMA) Rosario Arias ha siso nombrada 'Fellow' de la 'English Association', convirtiéndose en la primera mujer española que forma parte de esta asociación, fundada en 1906, que se dedica a la defensa y promoción de los estudios ingleses en Reino Unido.

Así lo han asegurado desde la Universidad malagueña en un comunicado, en el que han señalado que esta distinción le ha sido otorgada en la asamblea anual de la asociación, que tuvo lugar el pasado sábado en la Universidad de Londres (Senate House), como reconocimiento a su labor docente e investigadora, además de su impulso en la promoción de los estudios ingleses.

Entre los 'Fellows' que integran la 'English Association' se encuentran profesores y científicos, principalmente británicos, así como escritores de la talla Kazuo Ishiguro, Bernardine Evaristo y Patricia Duncker. El catedrático de Filología Inglesa de la Univesidad de Alcalá Fernando Galván es el otro miembro español que ostenta este cargo.

Según la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, para formar parte de este "exclusivo" listado tienes que ser nominada o presentada por un miembro de la asociación. Se valora la trayectoria académica e investigadora, la capacidad de liderazgo, el lugar relevante de la persona en la profesión y su presencia en organismos y asociaciones.

Además, se deben destacar los méritos asociados a la proyección internacional de la candidata y su labor como promotora de los Estudios Ingleses dentro y fuera de su institución.

25 años de docencia

Rosario Arias es catedrática de Literatura Inglesa en el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte docencia de grado y de postgrado desde hace más de 25 años. Defendió su tesis doctoral en 2001 con la máxima calificación y por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Ha liderado y ha participado en numerosos proyectos de investigación autonómicos, nacionales y europeos sobre cuestiones relacionadas con la crítica literaria anglófona como la huella, la espectralidad, la noción de orientación, sobre el 'eco-relato' que combina la literatura relacionada con la emergencia climática con la narración digital, o bien sobre el término 'ensamblaje' como forma de entender la literatura y la cultura en un mundo interrelacionado, en el proyecto que lidera en la actualidad, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sus principales líneas de investigación son la literatura y cultura victorianas y neo-victorianas, narrativa contemporánea en lengua inglesa, teoría y crítica literarias, así como las intersecciones entre la literatura y otras disciplinas (Environmental Humanities, Medical Humanities, Blue Humanities), también desde una perspectiva de género.

Es, desde sus inicios, miembro del Instituto de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, una línea fundamental en el grupo de investigación que fundó en 2007: 'Literaturas contemporáneas en el ámbito europeo'. Actualmente pertenece a la Comisión de Acreditación 28 para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (programa Academia), evaluadora de expedientes de Proyectos de investigación, colabora con agencias autonómicas que evalúan la promoción y acreditación del profesorado y re-acreditación de títulos (AQU, AVAP).

Es evaluadora experta de varias editoriales británicas, en revistas nacionales e internacionales, y para becas y contratos doctorales y postdoctorales (Marie Curie, the European Science Foundation y LaCaixa). También es presidenta de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN), presidenta de la 'Victorian and Neo-Victorian Society in Spain (VINS)' y miembro de la Academia Europaea, entre otras distinciones.