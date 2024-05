El sarampión crece en Europa sin descanso: “En España la situación está controlada pero no hay que bajar la guardia”

Los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa, y la cifra de este año pronto superará el número total de todo 2023, según han advertido recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Según los últimos datos disponibles, durante los tres primeros meses de 2024 se notificaron oficialmente 56.634 casos y cuatro muertes en 45 de los 53 países de la Región Europea de la OMS. A lo largo de 2023, 41 países notificaron 61.070 casos y 13 muertes.

Casi la mitad de los episodios notificados en 2023 se produjeron en menores de cinco años. ¿A qué se debe esto? “Durante la pandemia se paralizaron muchos ámbitos de los sistemas de salud para responder a la virulencia del covid y esto provocó que los calendarios de vacunación se paralizaran en algunos países”, explica a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, Rebecka Jonsson, experta en salud global e infancia de Unicef España. Es decir, que hay una acumulación de niños y niñas que no recibieron la vacunación sistemática contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante inmunización durante la pandemia. De hecho, entre los menores de cinco años que contrajeron la enfermedad el pasado año, más de tres cuartas partes no habían recibido ninguna dosis..

“Para que exista lo que, comúnmente llamamos inmunidad de rebaño, es necesario que el 95% de la población tenga la pauta completa”, señala la especialista. Hay países que no han podido recuperar el ritmo anterior al coronavirus y los datos lo demuestran, porque ya hay brotes en 27 de los 33 países miembros de la Región Europea de la OMS en los que la organización ha verificado la eliminación del sarampión de circulación endémica. Estos países pueden correr el riesgo de perder su estatus si la circulación actual del virus del sarampión continúa durante más de 12 meses. Estos son: Kazajistán, Azerbaiyán, Rusia, Kirguistán y Rumanía, en el primero suman un total de 36.292 casos registrados en este último año.

España sin riesgo aparente

El crecimiento está poniendo sobre la mesa nuevamente la enfermedad, pero no en España, ya que es uno de los países que está consiguiendo esquivar los casos autóctonos que provoca el virus y todos los que se han registrado (el año pasado 58) han sido importados. Lo ha hecho gracias a la estrategia de vacunación, por eso, insisten en mantenerla, “hay que seguir trasladando el mensaje a la población de que las vacunas funcionan y son seguras”, apunta.

La enfermedad tiene un efecto devastador en la salud de los niños y niñas, siendo los más pequeños los que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Las altas tasas de hospitalización y el debilitamiento duradero del sistema inmunitario de los niños y niñas los hacen más vulnerables a otras enfermedades infecciosas. Más de la mitad de las personas que contrajeron sarampión en la Región Europea de la OMS en 2023 fueron hospitalizadas, lo que demuestra la grave carga que supone para las personas, las familias y los sistemas de atención sanitaria.

“La primera dosis no se pone hasta los 12 meses, por lo que si un bebé está en contacto con algún positivo es probable que se contagie, porque es una de las enfermedades más contagiosas que existe”, afirma Jonsson. Para evitar que el sarampión siga creciendo desde Unicef señalan que el arma más poderosa es llevar la vacuna a todos aquellos países que la demanden y no tengan recursos para ello, pero no solo vale con ayudar a la compra, “hay que facilitar la logística, porque tienen que estar en refrigeradores y hay Estados donde no hay luz”, añade.