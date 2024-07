La crisis de las bolsas para orina no se resuelve: los pacientes denuncian un "aumento considerable" de infecciones urinarias

Más de 200.000 españoles necesitan bolsas de orina. Lo están pasando fatal desde que, en febrero, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicó un problema de suministro a nivel europeo de varios fabricantes que ha provocado un desabastecimiento de los productos sanitarios. La situación no mejora y ha llevado "a un aumento considerable de los cuadros de infecciones urinarias, como consecuencia de la reutilización de las bolsas de orina", denuncia este lunes la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid.

El desabastecimiento en las farmacias se remonta a meses atrás. La AEMPS señala a este diario que sigue "monitorizando y siguen llegando cada vez más de manera regular, pero todavía no está completamente normalizado". El organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, indica que esto solo afecta a las bolsas financiadas y, por eso, han dado también "los listados de empresas a las comunidades para que tomen medidas adicionales si lo consideran, porque ellas son las competentes para ello".

Problema europeo

La AEMPS tuvo conocimiento en diciembre de 2023 de un problema de suministro a nivel europeo de bolsas de recogida de orina de varios fabricantes que afectaba a la disponibilidad de estos productos sanitarios debido al cierre de una planta de fabricación situada en Europa que suministraba a varias empresas fabricantes de diferentes marcas.

Esta situación provocó, a su vez, una demanda mayor a otros fabricantes en el mercado español. Desde entonces, van llegando al canal farmacéutico unidades de las empresas que distribuyen el producto en España de manera regular para ir mitigando el problema de suministro, pero todavía no está completamente resuelto, admite la AEMPS.

Cooperativas farmacéuticas

En paralelo, la AEMPS está solicitando información a las cooperativas farmacéuticas principales que están llevando a cabo la distribución para "instarles a que esta se lleve a cabo de modo equitativo y se reduzca el impacto en los pacientes". Además, ha trasladado a las comunidades autónomas y la Dirección General de Cartera Común de servicios del Sistema Nacional de Salud los datos de las empresas que disponen de bolsas de orina alternativas en caso de que fuera necesario establecer "procesos excepcionales de financiación, ya que este problema de suministro afecta a las bolsas de orina financiadas".

"Es importante recordar que el marco legal de regulación de productos sanitarios, a diferencia del de medicamentos, no establece una obligación a los fabricantes de garantizar el suministro por lo que la Agencia ha solicitado el compromiso a los fabricantes para mantener cubiertas las necesidades de estos productos tanto en España como a nivel europeo para minimizar los problemas causados a pacientes", añade el organismo.

Pacientes desesperados

Pero lo cierto es que los pacientes están desesperados. Este lunes, FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia el aumento de consumo de antibióticos por parte de los usuarios "ante el grave desabastecimiento de estos productos sanitarios y la gran dejación e ineficiencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid". Un recurso vital para las personas con discapacidad que sufren de severas infecciones urinarias y otras condiciones médicas, recuerdan.

"Esta situación jamás se había producido y está teniendo un impacto significativo en la salud y el bienestar de estos pacientes", FAMMA-Cocemfe Madrid

"Esta situación jamás se había producido y está teniendo un impacto significativo en la salud y el bienestar de estos pacientes, que dependen de estas bolsas para su cuidado diario y la prevención de complicaciones médicas graves", abunda la federación autonómica, como antes ya hicieron otras entidades estatales.

Uso constante de antibióticos

Por otro lado, el "uso constante" de antibióticos propicia que las bacterias se hagan resistentes y que la efectividad de estos medicamentos cada vez sea menor. Y añaden: "Por lo que, hay que realizar un cambio constante de antibiótico y, en muchos casos, existe dificultad de encontrar antibióticos que afecten a la sensibilidad de las bacterias para acabar con ellas lo que puede acabar con la vida de las personas".

"La no renovación de estas bolsas produce reinfecciones constantes y las que se pudieran estar tratando, que no se resuelvan", insiste esta entidad. Por otro lado, ocasiona "una importante disminución de su calidad de vida y una sobrecarga de los servicios de salud, ya que los pacientes requieren atención médica más frecuente para manejar las implicaciones derivadas de la falta de suministros adecuados".

Sanidad de Madrid

La Federación "suspende categóricamente la gestión por parte de la consejera de Sanidad, Fátima Matute". Y anuncia un "abandono importante de cuestiones que la discapacidad física y orgánica, representada por esta organización, le transmitió hace meses y que, a día de hoy, no se ha avanzado en nada".

Desde Sanidad de Madrid señalan a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, que el asunto "está en manos" del Ministerio, ya que "gestionan los desabastecimientos, pero las comunidades autónomas pueden financiar de forma excepcional estos materiales".

La Consejería indica que está "en coordinación" con el Consejo Oficial de Farmacéuticos y con distribuidores para encontrar "bolsas financiadas y no financiadas para poder hacer la sustitución". Y especifica: Farmacia del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) permite la sustitución por desabastecimiento de bolsas del mismo tipo estén financiadas o no. "Todo para revertir una situación que el Ministerio no ha sabido abordar y que delega en las comunidades autónomas", zanja.