Goles y medallas sin preocupaciones: equipa y protege el hogar con Ring

Trabajando con un sistema de dispositivos (videotimbres, cámaras y alarma) que se combinan entre sí, Ring ha puesto su desarrollo tecnológico al servicio de la protección de los hogares. Dispositivos que, no solamente protegen proporcionando un sistema de fácil instalación y más económico que los sistemas tradicionales, sino que también están pensados para conseguir que la vida de los usuarios sea más sencilla. Una alternativa a los sistemas de alarma tradicionales; que también permite gestionar la vivienda de forma cómoda y sencilla y mantener siempre al usuario cerca de lo que más le importa.

Seguro que habrá miles de momentos que no querrás perderte cuando, por ejemplo, alguien llame a la puerta mientras estás disfrutando plenamente del partido o la carrera. Ring no solo protege el hogar, sino que dispositivos como el Ring Intercom permiten abrir el portal de casa sin tener siquiera que levantarte del sofá, o permitiendo responder al interfono en caso de estar en el estadio. Jamás volverás a perderte ese gol inolvidable o esa histórica medalla, teniéndolo todo al alcance de tu mano mediante la moderna app móvil. Ring garantiza así disfrutar de cualquier evento deportivo, viaje o actividad, sin interrupciones y con tranquilidad, tanto si uno está en casa como fuera de ella.

Además, sus cámaras permiten también conservar momentos inolvidables. Con ellas, se puede recuperar y ver el vídeo de la llegada de los amigos a casa o aquella celebración del mítico gol en el jardín. Pues la compañía ofrece también el plan Ring Protect: un servicio de suscripción opcional que, desde 3,99 euros al mes, permite disponer del historial de grabaciones durante 180 días.

Potenciando la seguridad en el hogar

Imagina que puedas ver quién está llamando a tu puerta cuando te encuentres en el aeropuerto a punto de comenzar tus vacaciones de verano. O que un repartidor con un paquete llama al timbre, pero estás fuera de casa en ese momento. Situaciones cotidianas que, gracias al potente desarrollo tecnológico de Ring, pueden ser resueltas de forma cómoda y sencilla. Gracias a las opciones de “Conversación Bidireccional” y la “Vista en Directo”, con las cámaras de Ring se puede entre otros ver y hablar con el repartidor e indicarle que deje el paquete en un espacio seguro.

Con el objetivo de adaptarse a todo tipo de situaciones, al mismo tiempo que ofrece soluciones de seguridad para todo tipo de usuarios y hogares, Ring pone a disposición un gran abanico de dispositivos para que cada uno pueda diseñar a su manera y según sus necesidades su anillo de seguridad inteligente para el hogar:

- Battery Video Doorbell Plus, o, dicho de otra forma, un videotimbre mediante el que el usuario puede ver quién está llamando a su casa, aunque no se encuentre en la misma. Y no solo esto, sino que también podrá responder y hablar con el visitante. Siendo el videotimbre con batería más avanzado de Ring, incorpora incluso detección de movimiento por radar.

Videotimbre Plus con batería Battery / Ring

- Ring Intercom, una reinvención del interfono tradicional. Pensado para edificios con apartamentos sus ventajas son múltiples, ya que, al ampliar las características de los interfonos domésticos, es posible hablar con quien quiera que llame al interfono de la puerta del edifico y abrir el portal a distancia, sin necesidad de estar en el hogar. De este modo, el residente puede, desde cualquier lugar, hablar y abrir el portal a sus conocidos tal y como lo haría desde el telefonillo de casa, a repartidores o a vecinos, con seguridad y de forma cómoda.

- Indoor Camera (2nd Gen), que, junto a las cámaras de exterior, tienen aplicaciones tanto de seguridad como derivadas. Con estas cámaras, los usuarios pueden, por ejemplo, ver como se encuentran sus mascotas a distancia. También ayudan a revisar el estado de muchas personas mayores con problemas de movilidad en caso de necesidad. Conviene recordar que la privacidad es un concepto clave, de ahí que todas ellas dispongan de un amplio surtido de posibilidades de configuración, incluida una cubierta de privacidad manual que desactiva la grabación de vídeo y audio cuando está cerrada. Las cámaras de exterior Ring también ofrecen zonas de privacidad que pueden configurarse para bloquear áreas, de modo que solo se registre el propio hogar, respetando a los vecinos.

Cámara interior (2.ª gen.) Indoor Camera / Ring

Ventajas de los sistemas de seguridad inteligentes de Ring

Ring ofrece la posibilidad de crear un sistema de seguridad personalizado, haciéndolo de una forma fácil, sencilla y económica. Lo compras y lo instalas, sin necesidad de ayuda de un profesional.

Se adapta a todo tipo de viviendas o estilos de vida (familias, parejas, unifamiliares, con mascotas, frecuentemente fuera de casa…), los dispositivos de Ring ofrecen soluciones para todos los hogares; siendo posible decidir el número de estos, el lugar de colocación, etc. Es un servicio de seguridad que se adapta a las necesidades de cada momento, permitiendo crear un anillo de seguridad propio basado en dispositivos conectados entre sí. Un sistema de protección para cada rincón de la casa compuesto por productos tecnológicos de última generación: desde videoporteros, accesorios para el interfono o cámaras de interior/exterior, a sistemas de alarma con detectores de movimiento y sensores para puertas y ventanas.

Permite el control total del hogar a través de una sencilla app. Mediante la aplicación, el usuario puede gestionar todos los dispositivos de forma rápida y cómoda. Además, es posible vincularlos entre sí para obtener las mejores combinaciones posibles y establecer, por ejemplo, que cuando la Ring Alarm se active, la cámara de seguridad comience a grabar, incluso si no se ha detectado movimiento. En definitiva, control y tranquilidad en todo momento, cerca de lo que es importante y al alcance de la mano. Con ella, los usuarios pueden responder al videotimbre, revisar las cámaras de la casa o conectar y desconectar la alarma, entre otras opciones.

Con la app de Ring, puedes ver, oír y hablar con tus visitas estés donde estés. / Ring

Compatible con los dispositivos de Hogar digital de Amazon para una protección domótica completa con Alexa. Mediante la vinculación de Ring con el servicio de voz Alexa (dispositivos como altavoces Echo y app de Alexa) o Fire TV, es posible tomar el control de las cámaras desde cualquier lugar. Gracias a la funcionalidad de superposición de imagen que ofrecen los dispositivos Fire TV, ahora es posible responder al timbre o supervisar las cámaras sin perder detalle de tu evento deportivo favorito. ¡Una experiencia completa sin igual!

En definitiva, si lo que quieres es que tu hogar esté seguro los sistemas de Ring son una opción más que recomendable. Te aportarán también tranquilidad y te asegurarás seguir inmerso en cada gol y vivir al máximo cada récord o victoria de tu equipo. Porque cuando la tecnología y el deporte se unen, ¡tu verano se vuelve imbatible!.