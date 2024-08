Encerrados por el virus del Nilo: "Hay muchos afectados graves a los que no se les hace la prueba"

El miedo continúa por las calles de Coria del Río y La Puebla del Río. El virus del Nilo ya se ha llevado a tres personas en lo que va de verano. Además, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía confirmó 10 nuevos casos en el último estudio reciente.

Los vecinos que más lo están sufriendo son los que se encuentran cerca de las marismas del Guadalquivir. Se tienen que encerrar en sus casas y llevar consigo el repelente para que los proteja.

Tres fallecidos en la provincia

Este es el escenario que deja en La Puebla el virus del Nilo, la infección que se adquiere por la picadura de un mosquito Cúlex, y que los vecinos llevan sufriendo meses sin que nadie les dé una solución. En lo que llevamos de año, esta infección se ha llevado la vida de tres personas de forma fulminante. La última una anciana de 86 años de Coria del Río.

Antonio Tomás, hijo de Granada Romero, falleció la semana pasada en La Puebla del Río por el virus del Nilo: "Los síntomas son muy generales. Dolor de cabeza, fiebre, problemas al caminar y con los sabores. Es un cúmulo de sensaciones que fue lo que nos alarmó".

Por desgracia, Tomás también vivió la picadura de mosquito de su padre en 2016. No fue diagnosticado hasta el siguiente año por la Consejería de Salud. El primer caso detectado fue en 2017, pero según cuenta a El Correo de Andalucía "hubo varias personas afectadas en años anteriores", afirma Tomás. "Mi padre terminó con muchos problemas de dificultad, pero bueno pudo salir de ésta", indica Tomás.

"El mosquito es la principal causa de muerte en el mundo porque transmite muchas enfermedades. Ahora nos toca enfrentarnos a él porque lleva varios años en este municipio". Él incide en que se deberían tomar más medidas: "Es totalmente lamentable y hace falta que las autoridades tomen medidas inmediatas y rápidas porque las personas se están yendo", concluye.

Una concentración el 19 de agosto

En el pueblo están ya hartos de esta situación y exigen soluciones. Tras la protesta celebrada el pasado lunes, 5 de agosto, en La Puebla del Río, Juan José Sánchez Silva, portavoz de la Plataforma Luchando contra el virus del Nilo, ha querido pedir apoyo para la próxima concentración que se celebrará el 19 de julio: "Vamos a pedir a la Junta de Andalucía que trabajemos en conjunto y que tome medidas durante todo el año con las fumigaciones".

El número de casos es superior al que la Consejería de Salud ha confirmado, según afirma el propio Juan José: "Hay muchos afectados que llegan al hospital muy grave y no son contabilizados porque no tienen meningitis y no se les hace la prueba".

El portavoz de esta plataforma cree que se debería "sacar una vacuna, un fármaco o un antídoto" para intentar paliar los efectos secundarios de la picadura de mosquito.

De momento, la Consejería de Salud y Consumo ha detectado la presencia de virus del Nilo Occidental (VNO) en los municipios sevillanos de Almensilla, Bollullos de la Mitación, Dos Hermanas, Gelves, Los Palacios y Villafranca y Villamanrique de la Condesa, así como en Barbate (Cádiz).