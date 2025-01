"Lo primero es referirse a estas situaciones como procede: no son 'relaciones tóxicas', es maltrato"

La educadora social Marina Marroquí llega este viernes a Calasparra para presentar su monólogo Eso no es amor, con el que pretender concienciar sobre la violencia de género. En él, siempre a través del humor, su autora hace un recorrido sobre la sociedad que nos educa (televisión, música, cine…) para trabajar el pensamiento crítico de los jóvenes y la interiorización tóxica del amor romántico. Y, a continuación, narra su propia historia de violencia de género, cómo cayó, la detectó, salió y superó; experiencia que le permite ofrecer herramientas para la detección precoz de estas actitudes.

Marroquí, que imparte desde hace años talleres sobre igualdad en escuelas e institutos -y que participó en el programa de televisión Salvados, donde cautivó a la audiencia con su testimonio como víctima de la violencia machista-, estará sobre las tablas del Auditorio Municipal desde las 19.00 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo. Pero, como todavía quedan unos días para su puesta en escena, hemos querido hablar con ella para conocer un poco mejor su propuesta y así terminar de convencer a quienes estén dudando si acercarse o no a su espectáculo.

Cuéntenos, Marina: ¿qué tiene preparado para su visita a Calasparra?

Pues la de este viernes creo que es una oportunidad muy especial porque quienes se acerquen al Auditorio Municipal van a poder disfrutar de un monólogo-taller que llevo diez años haciendo pero para los adolescentes. Por lo tanto, es una forma también de interiorizar el lenguaje con el que hablan y conocer lo que ellos me dicen a este respecto, lo que me cuentan. En fin, una oportunidad para que familias con hijos adolescentes puedan aprender a cómo iniciar conversaciones que son muy necesarias y que en muchas ocasiones cuesta mucho tener.

Porque... lejos de que esta lacra (la violencia machista) desaparezca, vemos cómo cada vez se hace más presente en nuestra sociedad; particularmente, en redes sociales.

Sí, y de una forma cada vez más agresiva y, por tanto, más evidente. Creo que en los últimos cinco años hemos sufrido un retroceso muy grande en este sentido..., con esta nueva generación. Lejos de desterrar el machismo como pensábamos que estábamos haciendo, te das cuenta de que muchos de ellos lo están interiorizando y de forma mucho más peligrosa que como se hacía anteriormente. En el monólogo lo que intento es explicar el porqué: por qué pasa, cómo nos educan y qué precio pagamos por ello. Y sí, ojalá que los únicos valores que nuestros hijos tuvieran fueran los de la familia y la escuela, pero no es cierto. La cultura educa: cada videojuego que ven, cada persona a la que siguen en redes, cada película... Además, existe una brecha generacional muy grande y que lo hace todo mucho más complicado, porque no sabes qué o quién les está educando en muchas ocasiones en esa vida paralela y digital, y es fundamental conocerlo para atajar el problema.

Uno de los principales cambios en estas nuevas generaciones es que el maltrato no es solo presencial, sino también digital, por lo que es constante.

Es 24/7 [24 horas al día, siete días a la semana] con unas consecuencias y unas secuelas psicológicas muy impactantes, además del estrés añadido. Al final, el mundo digital ha dado muchas herramientas a los controladores, y eso es algo que también es importante que los padres conozcan y se cuestionen. El monólogo hace un recorrido crítico sobre la sociedad que les educa y, lo más importante, te intenta enseñar a detectarlo y te da herramientas para poder ayudar a alguien de tu entorno que esté pasando por esta situación.

Entrando en el maltrato psicológico, ¿cómo podemos hacer ver a una persona que ha creado un mundo paralelo que está siendo maltratada?

Es muy difícil..., sobre todo en esta sociedad, que tiende a normalizar y erotizar cada situación, cada película o canción y, por supuesto, ese tipo de maltrato y de control. Es muy complejo y por eso es importante reconocer las primeras señales. Si tienes que pensar todo lo que dices antes de decirlo (para evitar enfados), si tienes que ir de puntillas todo el tiempo, si se muestra habitualmente celoso, si todo el mundo de tu entorno es malo (menos él), pues... hay una situación de maltrato. Y necesitamos ser capaces de verlo para poder pararlo antes de que llegue la violencia física. Aunque un maltratador eficaz, uno de libro y experimentado, nunca levanta la mano. Al final, son gente que psicológicamente sabe anularte tan bien -por medio de la violencia psicológica, la social o incluso la sexual- que no les hace falta agredirte físicamente para dominarte.

Y este tipo de trato es demasiado común entre las nuevas generaciones...

En el último estudio realizado por el Ministerio de Igualdad se dice que uno de cada cuatro jóvenes ni tan siquiera considera violencia de género pegar un guantazo a su pareja. Hemos pasado esa línea roja de sí te pega no te quiere.

Pero en este monólogo también cuenta su propia historia de violencia de género. ¿Cómo consiguió usted salir de ahí?

A mí me sacó mi familia en el último momento. Sufrí violencia de género de los 15 a los 19 años, y pese a que llegó a ser una situación tan extrema que casi me cuesta la vida, yo no identificaba el maltrato. Por eso tu pregunta es tan acertada. Si en esa violencia extrema yo no pude identificar el maltrato, aunque pasaron años, ¿cómo lo detectas tú solo ahora, con la psicológica tan perversa de este mundo en el que vivimos? Ya digo: yo, al final, pude salir, me consiguió ayudar la gente de mi entorno, pero durante muchos años yo pensé que con el carácter que yo tenía era imposible llamarme 'maltratada'. Es muy importante que, por mucho que esta nueva generación lo niegue y se empeñe en llamar a estos casos 'relaciones tóxicas' -que parece mucho más superficial y menos grave-, aprendamos a referirnos a ellas como procede, porque hasta que no se les pone nombre el nombre adecuado y se entiende como pasó y por qué te pasó, no vuelves a ser tú misma; y, por tanto, es muy difícil que se vuelva a ser medianamente feliz. Lo mejor que podemos hacer por esta generación es mostrar nuestras cicatrices para que ellos puedan evitar sus heridas.

¿Cómo se logra una detección precoz de la violencia de género? ¿Cómo hace para mostrarlo a través de su monólogo?

Las familias lo primero que van a ver son, en clave de humor, todas estas cosas que pasan en los videojuegos, las películas y en la música que escuchan sus hijos y que posiblemente ni sepan. Porque, si no sabes qué pasa en la zapatería del GTA o no sabes terminar la frase "Que bonitos ojos tienes" de la canción Reggaeton champagne, pues... nos tenemos que ver, tienes que venir al monólogo del viernes.

¿Un último mensaje antes del show?

Insistir en que a este problema nos da mucho miedo ponerle nombre, pero cuando el río suena… Si ves que se viste diferente, que está más seria, que está más pendiente que de costumbre de esta nueva persona, que no queda con las amigas de siempre, que en los estudios va peor o la notas más triste o con picos de "sólo estoy feliz cuando estoy con él", activa todas las alarmas. Nos toca ponerle nombre a lo que está pasando y hablar con sus amigas y la gente de su entorno, porque siempre es mejor prevenir que curar. Y nos toca también, desde el principio, ayudarle a construir una relación sana; siempre va a ser eso mucho mejor que esperar a ponerle un nombre cuando ella ya está en un pozo del que va a ser muy difícil sacarla.