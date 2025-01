Más de la mitad de los graduados en ESO se plantean estudiar FP

Desde 2015 hasta 2023, las matriculaciones en Formación Profesional (FP) han aumentado casi un 25% en grado medio y un 60% en grado superior. Sigue habiendo más universitarios que titulados en FP, pero es una opción académica que gana prestigio a pasos agigantados entre el alumnado, especialmente por la inserción laboral que conlleva. Más de la mitad de los graduados en ESO (56%) se plantea o se ha planteado alguna vez estudiar FP, que ha dejado de ser la hermana pobre del sistema educativo. Sin embargo el 38% de los jóvenes de 16 a 29 años asegura que la información y la orientación sobre estos estudios durante primaria y secundaria es escasa o nula.

Así lo revela el estudio ‘Percepción de la juventud sobre la Formación Profesional en España’, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud en colaboración con la Fundación Gestamp y presentado este martes en Madrid. Realizado con 1.255 entrevistas 'online' a hombres y mujeres con edades comprendidas entre 16 y 29 años, el estudio deja claro que uno de cada cuatro jóvenes, con independencia de su nivel de estudios, ve muy o bastante probable estudiar una FP en el futuro. Casi la mitad de estudiantes de FP de grado medio se plantea estudiar otra FP, lo mismo que opinan tres de cada diez titulados en grado superior. Uno de cada tres universitarios también barajó la opción de matricularse en FP (aunque luego no lo hizo).

El informe pone de manifiesto que el dulce momento que vive la Formación Profesional en España también ha calado entre los más jóvenes. Casi 7 de cada 10 opinan que es una educación completa y de calidad, destacando especialmente su capacidad para especializarse (67%) y el aprendizaje rápido y eficaz de un oficio (64%). El 31% de los titulados en grado medio aseguran que consiguieron un empleo en menos de tres meses, porcentaje que sube al 38% en el caso de los grados superiores.

Satisfacción laboral

La satisfacción laboral, en todo caso, aumenta con el nivel educativo. Mientras que casi un 59% de los graduados en FP superior (62% en el caso de los universitarios) se declaran bastante satisfechos con su empleo, el porcentaje se reduce ligeramente (53%) entre los titulados en grado medio y más todavía (35%) entre los que solo tienen FP básica o bachillerato.

De la misma manera, a mayor nivel de estudios se observa mayor estabilidad laboral. Ante la pregunta “¿crees factible que pierdas tu puesto de trabajo el próximo año?", el 72% de los universitarios contestan que no, la misma respuesta que dan el 66% de los titulados en FP superior y el 63% de los de grado medio.

Siguen los prejuicios

La investigación de Fad deja claro que solo el 10% de los jóvenes valoran negativamente la FP, considerada una buena opción académica por el 70%. Los que la están cursando o la han cursado son los que mejor opinión tienen. Casi 7 de cada 10 consideran que son unos estudios “completos y especializados” y el 45%, incluso, considera que las salidas laborales son mayores que para los universitarios. A pesar de ese optimismo generalizado, el 19% siguen manteniendo viejos prejuicios, como que es para malos estudiantes, mientras que otro 20% considera que el alumnado de FP no tiene vocación y otro 23% asegura que solo vale la pena si no se puede entrar en una universidad.

Los prejuicios desaparecen cuando se pregunta directamente al alumnado que sí está cursando de FP. El principal motivo esgrimido para estudiar esta modalidad es, precisamente, la vocación, seguido de la empleabilidad. En cuanto a las razones esgrimidas para no matricularse en estos estudios, el 24% esgrime que prefirió ingresar en la universidad y casi el 12% asegura que sus profesores de secundaria le recomendaron matricularse en una facultad. Mientras, el 7% asegura que su familia se lo desaconsejó. La directora de Fad, Beartriz Martín, ha anunciado una futura campaña de sensibilización dirigida, precisamente, a madres y padres.

A pesar del buen momento social y mediático que vive la FP (también político, dado que es bandera del Gobierno desde la época de Isabel Celaá como ministra), todavía estamos lejos de los países de nuestro entorno, donde los grados están mucho más asentados. En la UE, de media, casi la mitad de los alumnos de secundaria (49%) continúan sus estudios en centros de FP. En España, sin embargo, la cifra se reduce diez puntos porcentuales (39%), aunque los expertos también puntualizan que el tejido productivo español (con una inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas) no tiene nada que ver con el de otros países.

Abandono

Según el informe de Fad, el 8% de los que empiezan un grado lo dejan ya sea definitivamente o para irse a otra rama. Otros estudios, sin embargo, elevan considerablemente ese porcentaje. ‘El abandono en la FP en España: diagnóstico y propuestas de mejora’, elaborado por CaixaBank Dualiza y la Universitat de les Illes Balears y presentado el pasado mes de julio, evidenció que en los ciclos de grado medio, el 30% lo deja y en grado superior, el 18%.

La encuesta de Fad asegura que el principal motivo para no seguir estudiando FP es que el grado no cumplió sus expectativas. El 40% asegura que no es lo que se esperaba y otro 22% admite que se fue a otra rama de FP.

Por género, los datos confirman un discreto aumento de las mujeres en los grados medios y superiores, donde han pasado de representar, respectivamente, el 43% al 45,8% y del 47% al 49%. En la básica, a la que se accede sin haber terminado ESO y cuyo alumnado se ha mantenido estable desde 2015 y sin crecer como ha ocurrido en el grado medio y superior, los hombres siguen siendo mayoría (70% frente a 30%).

A pesar del equilibrio entre géneros, algunas ramas siguen muy masculinizadas: Informática, Mecánica, Robótica y Automoción. Solo un 9% de las mujeres elige estudiar la especialidad de Informática y Comunicaciones, frente al 24% de los hombres. Un 1,2% de alumnas se decanta por Electricidad y Electrónica frente al 8,2% de los alumnos.