Del 'bótox party' a los labios rusos: los médicos alertan de "un nuevo tipo de delincuencia" que comercia con productos estéticos del mercado negro

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha presentado esta mañana en rueda de prensa 'Tu cara ya no me suena', una potentísima campaña divulgativa que busca proteger al paciente de la mala praxis en la era de la desinformación. En el encuentro con los medios, la directiva de la sociedad médica ha expuesto una crudísima realidad: el 65% de los procedimientos estéticos se realizan por perfiles no médicos y en lugares no certificados. En peluquerías, en pisos clandestinos, en trastiendas de zapaterías, en cafeterías... Han alertado de la existencia de mafias que se mueven por toda España y trafican con productos, como el bótox, procedentes del mercado negro y que carecen de trazabilidad. "Es un nuevo tipo de delincuencia", han dicho los médicos.

Este lunes, el Ministerio del Interior daba a conocer que la Guardia Civil, en una operación conjunta con Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales relacionados específicamente con la medicina estética. Entre los compradores de estas sustancias se encontraban diversas clínicas de estética legalmente establecidas y otras clandestinas, además de personas que ejercían este tipo de labores de medicina sin titulación oficial.

En total cuatro personas fueron detenidas y 41 investigadas, por un total de 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal. Se han llevado a cabo actuaciones en las provincias de Alicante, Málaga, Madrid, Cádiz, Murcia, Córdoba y Sevilla y se han aprehendido grandes cantidades de medicamentos y productos sanitarios ilegales procedentes de Corea principalmente, así como material para su acondicionamiento, almacenamiento y distribución.

Lo ilegal

En la investigación ha colaborado SEME. Una sociedad científica que está profundamente preocupada por lo que están viendo en un país donde la mitad de la población se ha hecho, en algún momento, un procedimiento estético en lo que influye, han dicho, entre otras cuestiones, que cada vez somos más longevos y queremos vernos mejor físicamente.

Lo realmente inquietante es que, según los datos que han aportado los médicos en rueda de prensa, de un estudio de percepción independiente impulsado por la SEME -basado en 1501 entrevistas (48,9% hombres, 51,1% mujeres)-, un 65 % de esos procedimientos se realizan por profesionales que no son médicos. Además, un 20 % se realizan en lugares no regulados: peluquerías, en centros de estética, en domicilios particulares... Incluso, como uno de los últimos casos que han conocido, en cafeterías.

Desconocimiento

De hecho, el 22% de la población española no sabe qué es la medicina estética y solo un 7% de los entrevistados conoce que procedimientos como la infiltración de neuromoduladores o los láseres son de uso exclusivamente médico. La campaña divulgativa de SEME busca que se ayude a diferenciar los procedimientos médicos de los estéticos, identificar el modus operandi de la mala praxis y tomar decisiones informadas "para proteger no solo su belleza y su salud".

Los médicos de la SEME en rueda de prensa / SEME

Porque, se ha dicho, la importancia de la apariencia física "en la era de la desinformación es caldo de cultivo para la proliferación de oportunistas que, a través de Internet, incitan a la población a replicar patrones físicos artificiales que alteran su belleza e identidad y ponen en peligro su salud". "Muchos de estos contenidos dibujan procedimientos médicos como sencillos e inocuos pero la realidad es que, aplicados por las manos equivocadas, ponen en jaque la seguridad del paciente", ha acentuado el doctor Juan Antonio López-Pitalúa, presidente de la Sociedad.

Como un masaje

En la misma línea se ha expresado el doctor Sergio Fernández Mesa, vicepresidente segundo de la asociación médica: "La desinformación ha fomentado la banalización de una disciplina médica contribuyendo a instaurar la idea generalizada de qué procedimientos como las infiltraciones, los láseres o la radiofrecuencia son semejantes a un masaje o una limpieza facial".

"En España, como en otras partes de Europa, es fácil adquirir materiales exclusivos de la medicina estética a través de canales ilegales, de ahí el preocupante incremento de procedimientos realizados en centros no certificados", ha asegurado la doctora Petra Vega, tesorera de la agrupación de médicos, la más numerosa del sector.

De hecho, hasta un 15 % de las primeras visitas registradas en la SEME son pacientes que llegan con efectos adversos que han aparecido por intervenciones realizadas en este tipo de establecimientos no cualificados, entre los que se han llegado a encontrar trastiendas de zapaterías.

Los riesgos

"El que va a un piso clandestino es por intereses económicos y porque cree que son tres pinchazos. Eso se populariza en redes sociales pero es un acto médico que puede tener riesgos porque lo hace alguien no cualificado", ha advertido el doctor Fernández Mesa. La U.48 es la licencia sanitaria que identifica a la clínica como centro sanitario autorizado y la otorga la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma.

El número de centros sanitarios autorizados por el Ministerio de Sanidad para ejercer la Medicina Estética en España alcanzó los 6.305 centros con U.48 (datos 2021). Sin embargo, los médicos estéticos se encuentran con todo tipo de situaciones. Por ejemplo, una clínica que abrió con esa licencia. Pero, el médico que comenzó ya no sigue en el centro y se siguen realizando procedimientos estéticos con profesionales no médicos.

El perfil

En el perfil de quien acude a ese tipo de centros no legales, donde los precios que se ofertan son mucho más baratos, señalaron los especialistas, hay de todo. Y no solo personas con bajos recursos, se explicó. Hay quien va porque es "adicta" a ese tipo de tratamientos y llega de un centro legal donde le han recomendado que no continúe haciéndose nada. "A veces solo quieren emular patrones estéticos. Sentir que pertenecen al grupo", indicaron.

También, incidieron: su responsabilidad como profesionales es decir no cuando un paciente insiste en seguir haciéndose procedimientos estéticos. O continuar con los pinchazos sin respetar los plazos. A veces, admitieron, detrás hay patologías psiquiátricas. "Hay que tener mucha mano izquierda. Lo más práctico es decir yo no sé hacerlo", indicó el presidente de la sociedad científica.

Por eso, se lanzan a procedimientos que los médicos censuran, como las conocidas como 'bótox party' (fiestas de bótox), los labios rusos u otras técnicas sospechosas que se publicitan a través de las redes sociales. En el primer caso se trata de eventos organizados en pisos, donde un grupo de amigos o conocidos se reúne para recibir inyecciones por precios que oscilan en torno a 50 euros. ¿Por qué se bajan los precios?. "Porque se pone menos cantidad, las posibles toxinas se diluyen o vienen del mercado negro, no se sabe de dónde, se mantienen en cualquier condición... Productos que por vía legal cuestan 100 euros se están anunciando a 18. O una 'bótox party' por 50 euros", denunció la doctora Petra Vega.

Adicción a la estética

Además, los médicos llaman la atención sobre otro aspecto. No solo relacionados con procedimientos en sitios ilegales. También, y de ahí el título de su campaña, 'Tu cara ya no me suena', ese afán de los y las pacientes de pedir retoques que muchas veces quieren emular a conocidas 'influencers' y hacen que todos los rostros se parezcan. "Esto desvirtúa el concepto de medicina estética, incluso a precios normales. La naturaleza se ha encargado de hacernos a cada uno distintos con nuestros rasgos. Esto lleva a ser clones todos. La mejor versión de uno mismo no es la mejor de otro", se insistió.

"La parte oscura de la medicina estética tiene límites insospechables", volvieron a insistir desde SEME. Hablaron de "un nuevo tipo de delincuencia" en alusión a grupos organizados, que se mueven por toda España, que han llegado a entrar en consultas a robar los productos por "encargo". Además, se quejaron, no siempre las Consejerías de Sanidad les hacen caso cuando denuncian que se están inyectando esos productos en pisos clandestinos. "Nos dicen que no pueden hacer nada porque necesitan una orden judicial", concluyeron.