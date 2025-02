Un estudio revela que los españoles tardamos una media de 6,9 segundos en sentirnos molestos ante una pausa en una conversación

"El silencio tiene un gran poder de comunicación y un valor sanador, pero hay que saber manejarlo, pues hay momentos en los que tiene un efecto negativo". Estas palabras las pronuncia Julio García Gómez, experto en expresión y lenguaje de la Fundación Casaverde, poco después de publicarse un estudio elaborado por Preply, una entidad especializada en el aprendizaje de idiomas en línea, sobre la tolerancia al silencio realizado en un total de 21 países, entre ellos España.

De él se extraen llamativas conclusiones, como el tiempo medio que una persona tarda en sentirse incómoda ante el silencio (6,8 segundos), siendo Brasil (5,5 segundos) el país en el que las personas necesitan menos tiempo para sentirse molestas y Tailandia (8,1 segundos), el que más. Por su parte, España (6,9 segundos) se encuentra muy cerca de la media.

“Es la inseguridad, el miedo y el pánico a quedarnos en blanco, lo que hace que no nos sintamos cómodos ante los silencios” Julio García Gómez — Experto en expresión y lenguaje de la Fundación Casaverde

Pero, ¿por qué nos resulta incómodo el silencio? La razón, según Julio García, es más simple de lo que nos pensamos y no es otra que "el miedo y el pánico a quedarnos en blanco".

"Nos ponemos al borde del precipicio de la inseguridad porque generamos, o creemos que generamos, una sensación de que no sabemos qué decir. Nos ocurre en clase, en el colegio, en la universidad... que nos hacen una pregunta y tenemos pánico a quedarnos en blanco. Por eso, muchas personas, cuando llega ese momento en que tienen que hablar, quedan en blanco y, a partir de ahí, tienen muchas inseguridades. La gente se molesta al quedarse en blanco y el miedo y el pánico existe porque no queremos quedar mal. De hecho, es la propia inseguridad la que hace que no nos sintamos cómodos", añade García.

El citado estudio revela que el 77% de los españoles se sienten incómodos ante el silencio, aunque no todos lo toleran de la misma forma. Entre las 20 ciudades encuestadas en España, los habitantes de Zaragoza (5,79 segundos), Valladolid (5,95 segundos) y Murcia (6,05 segundos) son los que necesitan menos tiempo para sentirse molestos. En el extremo opuesto se encuentran los habitantes de San Sebastián (8,67 segundos), Vigo (8,64 segundos) y Santa Cruz de Tenerife (8,44 segundos).

Llaman la atención las grandes diferencias que existen a la hora del tiempo necesario para estar molestos ante el silencio en una conversación no solo entre los 21 países encuestados, sino, incluso, entre las ciudades españolas que aparecen en la investigación. ¿Por qué hay tanta diferencia? El estudio concluye que "los silencios incómodos son una experiencia humana universal", pero que "la tolerancia hacia ellos está determinada por cada cultura, el contexto y las diferencias personales". En cambio, el experto en expresión y lenguaje Julio García prefiere sintetizarlo en una sola palabra: "Carácter".

"No es igual el carácter andaluz que el gallego, que el castellanoleonés o el castellanomanchego. Las personas más abiertas, en general, tienen menos riesgo y menos problemas a la hora de quedarse en blanco. Sin embargo, otras que puedan ser más tímidas o más cerradas tienen más problemas a la hora de que se genere ese silencio. Va un poco potenciado por ahí. Es un tema emocional, de costumbres, de hábitos y de carácter de las personas. Los de abajo en España son de una manera, los del medio de otra y los de arriba de otra, cada cual con sus ventajas e inconvenientes", agrega García.

Eso sí, donde más coinciden los españoles es en las situaciones ante las que ocurren más silencios incómodos, y es que el 79% de los españoles admite sentirse incómodo "desde a veces a muy a menudo" en espacios cerrados como ascensores. Un porcentaje ligeramente menor, el 73% de los encuestados, opina lo mismo cuando rompe una relación con otra persona mientras que el 72% tiene ese sentimiento en primeras citas, funerales y conversaciones casuales con extraños.

Precisamente, los extraños son las personas que más hacen sentir incómodos ante el silencio a los españoles. El 55% de los encuestados así lo cree. Le siguen los jefes y superiores en el trabajo (41%), la familia lejana (30%), la familia política (21%) y los compañeros de trabajo (16%). En cuanto a las situaciones donde los españoles más temen a los silencios incómodos, destacan las presentaciones en público (36%), las primeras citas y espacios cerrados como ascensores (26%), así como las discusiones en temas importantes con nuestra pareja (23%).

¿Cómo evitar los silencios incómodos?

¿Qué debemos hacer para dejar de tener miedo ante este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos revertirlo? El experto en expresión y lenguaje Julio García propone para ello "técnicas y habilidades de comunicación para potenciar la capacidad de repentización y de improvisación".

"Se trata de ejercicios prácticos que podemos hacer repitiendo palabras y textos que nos ayuden luego a la hora de la verdad, a la hora de dar una charla, un discurso, una clase, a hablar en público o a hablar en cualquier situación agilizando nuestra mente y acostumbrándola a que hay que tener mucha versatilidad y mucha facilidad para hablar. Evidentemente, no se consigue de un día para otro, pero estos ejercicios, para hacer una pequeña simulación, si se practican habitualmente, lo que nos ayudan es a acostumbrar a nuestra mente a trabajar la improvisación y a no quedarnos en blanco y no crear silencios", sentencia García.

