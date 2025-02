Mónica García afea a las comunidades del PP que tumben el plan de salud mental: "Es incomprensible"

El Ministerio de Sanidad y las comunidades se reunían este viernes para hablar, de forma monográfica, de algo tan importante como la salud mental. En el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) dos puntos clave, la aprobación del 'Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027' y del esperado plan antisuicidio. El primero no ha salido adelante por la oposición de los consejeros del PP lo que ha afeado la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior. "Nos resulta incomprensible", ha dicho la ministra Mónica García en rueda de prensa tras la reunión. Sí ha sido aprobado el plan antisuicidio, que pondrá el foco en los colectivos más vulnerables y que supone "un hito histórico" ha señalado la titular de Sanidad.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han obligado al Ministerio de Sanidad a "retirar" del orden del día del Pleno del Consejo el 'Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027'. Advierten de que no lo apoyarán si no cuenta con el "aval" de las sociedades científicas. Así lo ha señalado el vicepresidente del Consejo Interterritorial y consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos después de celebrarse el pleno.

Vázquez ha señalado que al encontrarse con la "oposición firme" de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, el Consejo de Psicólogos de España y la Asociación de Salud Mental Infantojuvenil al plan del Ministerio por no tener en cuenta "sus apreciaciones" han pedido a la titular del departamento que lo retirara del orden del día. "No es de recibo presentar un plan en el cual no cuenta con el aval de sociedades tan importantes", ha incidido.

Un nuevo modelo de atención

El 'Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027' era una de las primeras cuestiones a tratar. Apuesta por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor "prescripción social" o buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica. El documento también recogía una regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil.

"Lo que han rechazado las comunidades del PP es un aumento de profesionales en salud mental; la reducción del consumo excesivo de psicofármacos; la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y de la adolescencia; mejorar el acceso a la psicoterapia, y un plan específico de atención a la salud mental de los profesionales sanitarios", ha afirmado Mónica García.

Carta de los psiquiatras

Los consejeros del PP, según la ministra, "no han puntualizado exactamente cuál es la parte que no les gusta" y se han remitido a una carta que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental ha enviado a su departamento en la que se opone al texto. "Dice que no están de acuerdo con un par de indicadores y que efectivamente no les gusta la palabra desprescripción (de medicamentos), les gusta más uso racional, teniendo en cuenta que son dos cosas diferentes", ha explicado. "Somos el país que más ansiolíticos y benzodiazepinas consume y nosotros hacemos una apuesta firme por el uso racional y por la desprescripción", ha abundado.

La ministra ha insistido que "es incomprensible que, una vez más, el PP, en contra del criterio de sus propios técnicos, haya votado en contra de un documento que es del Ministerio, de todas estas asociaciones y de las comunidades autónomas". Ha afirmado que la intención es que vuelva a debatirse en un próximo CISNS. "Después de este bloqueo de las comunidades del PP, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir intentando tener el máximo respaldo posible", ha dicho.

El plan volverá a los diferentes consejos consultivos, donde se modificará entre Sanidad y los técnicos de las comunidades , para después volver a un Consejo Interterritorial. "Nosotros no tenemos ningún inconveniente en mejorar todas y cada una de las propuestas", ha admitido.

Además, ha aclarado que el documento no promueve un diploma de Psicoterapia. "Lo que dice es que vamos a reforzar, formar y acceder a la Psicoterapia, vamos a ayudar a que se refuerce el acceso a la formación, nada más y nada menos. Ya lo hemos aclarado con el Consejo Oficial de Psicólogos", ha detallado.

4.000 muertes al año

Sobre el 'Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027' busca fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el acceso a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos. Contempla entre sus medidas la creación de un observatorio y el refuerzo en la coordinación del teléfono 024.

"Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre formaba parte de guías de práctica clínica y de planes de acción de salud mental, pero con este nuevo paso lo que hacemos es darle una entidad propia a la atención de la conducta suicida, consolidando las iniciativas en marcha y permitiendo el desarrollo de nuevas medidas a la altura de este desafío de salud pública", ha detallado Mónica García.

Ha destacado la inclusión en este Plan de la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, que ha calificado de "fundamental" para recopilar y analizar de forma rigurosa datos que ayuden a entender mejor las causas y los factores de riesgo.

El 024

El documento busca mejorar la coordinación del teléfono 024 con los servicios asistenciales de las comunidades autónomas. Para ello, se promoverá la creación de equipos de atención al riesgo suicida en los servicios de salud mental de las comunidades, "con capacidad de brindar atención telefónica y ofrecer apoyo inmediato y acompañamiento a la persona que esté en esta situación".

"Es un recurso que ha sido manifiestamente útil y en el que hemos introducido también muchas mejoras en base a analizar, evaluar y estudiar los registros que tenemos. Lo que queremos reforzar es la coordinación entre el recurso o el dispositivo del 024 con los recursos asistenciales a los que podamos derivar a todas las personas que hacen uso", ha señalado la ministra.

Además, se implementará un sistema de vigilancia en salud mental dentro del de salud pública. "Esto significa que, por primera vez, la salud mental va a integrarse plenamente en los mecanismos de seguimiento y de alerta de la salud pública, permitiéndonos detectar tendencias y responder de una manera mucho más ágil y mucho más coordinada", ha apuntado.

Grupos vulnerables

El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 tiene como objetivo principal reducir y prevenir la conducta suicida en la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad con mayor riesgo, como personas mayores, adolescentes, personas LGTBIQ+, personas en situación de exclusión social y personas con discapacidades, entre otras. Para ello, se busca proporcionar apoyo adecuado, fortalecer las redes de protección y sensibilizar a la sociedad para disminuir el estigma asociado al suicidio.

Para su implementación hay una financiación específica que Sanidad concretará más adelante. "El reparto de estas cuantías lo tenemos que debatir y lo tenemos que aprobar en otro Consejo Interterritorial", ha dicho García. Se trata de un texto conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.