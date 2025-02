Sergio Ramos hace caja en Málaga: esto cuesta aparcar en su parking

"Pagar 13,45 euros por tres horas de parking en el aparcamiento de Sergio Ramos en Marbella. Me cago en...". Con esta indignación, el usuario de TikTok 'Malagadictos' ha comentado la 'sorpresa' que se llevó hace unos días tras estacionar su vehículo en el aparcamiento Francisco Norte de la ciudad malagueña, propiedad de la empresa Gestora Mediterránea de Infraestructuras, de la que el futbolista Sergio Ramos es socio inversor.

Una queja que se multiplica en las reseñas del aparcamiento, que acumula casi 300 mensajes centrados principalmente en el alto precio que se debe pagar por hora. "Es extremadamente caro", señalaba uno de los clientes. "Es un auténtico atraco", destaca otro.

A esto añade un usuario: "Lamentable cómo se aprovechan de la falta de aparcamiento de Marbella. Supusimos que sería caro, pero el robo al que hemos sido sometidos es demencial".

El cariño de Sergio Ramos por Marbella

Fue en marzo de 2015 cuando Sergio Ramos visitó Marbella, a la que es asiduo, sobre todo durante el verano, para dar comienzo con la actividad del parking y entregar a la ciudad las instalaciones deportivas y de ocio que había acometido sobre el nuevo aparcamiento para brindarlos a la ciudad.

Tal y como señaló durante la cita, este proyecto, que estuvo paralizado en la ciudad desde la era de Jesús Gil, le llegó "hace tiempo" y no tuvo dudas de que deseaba invertir en él. "Me llamó la atención y, para invertir en otro sitio, pues qué mejor que hacerlo en Marbella, que es parte de mi tierra, y donde siempre se me ha recibido con mucho cariño", explicó durante la visita.

Sin embargo, el alto precio de este aparcamiento subterráneo dotado de 700 plazas, de las que prácticamente la mitad son en rotación, ha despertado las quejas de gran parte de los usuarios. Tal y como se muestra en las tarifas del parking, entre semana, el precio oscila entre los 5,38 euros la hora a los 4,14 la hora, dependiendo del día y la franja horaria en la que se produzca el aparcamiento. De ese modo, el minuto varía entre los 0, 0690 euros en los días y horas de menor afluencia; hasta los 0,0897 en las horas centrales.