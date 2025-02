Los básicos de lujo de Rituals que incorporar en tu rutina con el número Woman marzo

Para dar la bienvenida al buen tiempo, la revista Woman regala en este número tres icónicos aromas de las espumas de ducha de la marca Rituals. Un imprescindible para que empieces esta temporada con los aromas más primaverales ya listos en tu baño para usar día a día. ¿Quieres conocer un poco más sobre cada uno de ellos?

Cuando los pruebes se convertirán en los básicos de lujo en tu rutina. ‘The Ritual of Ayurveda’, enriquecido con antiguos ingredientes como la rosa de la India y el aceite de almendra dulce dejarán una piel nutrida y sedosa, ‘The Ritual of Sakura’, su aroma a la flor de cerezo y la leche de arroz ecológica aportarán a la piel un mayor brillo y suavidad, y ‘The Ritual of Jing’, con flor de loto y relajante jinjolero, para potenciar tu calma interior y aportar un extra de paz a tu día.

Respecto al modo de empleo, es muy sencillo, utiliza una pequeña cantidad de gel y disfruta de una espuma nutritiva y relajante al entrar en contacto con el agua. ¡Consigue todos los aromas!

WOMAN marzo es sinónimo de TENDENCIAS

Damos la bienvenida a este mes de marzo con la actriz Kelly Rutherford en portada, una mujer que rebosa elegancia y estilo en un número que hace repaso a todas las grandes tendencias que vuelven a subirse a las pasarelas.

Además, recopilamos todas las claves de la nueva temporada, desde los mejores accesorios para elevar todos tus looks hasta las tendencias más vistas en el ‘street style’, sin olvidarnos de un avance de todos los planes para hacer la próxima Semana Santa.

¡Ya disponible en tu quiosco!