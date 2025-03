Declárale la guerra a las llamadas ‘spam’ y las estafas: así te puedes proteger de ellas

Probablemente hayas escuchado o experimentado en tus propias carnes uno de los “tópicos” más comunes sobre los jóvenes: no les gusta, o no tienen la costumbre, de coger el teléfono. Pero ¿merece la pena cuando la mayoría de las llamadas que recibimos son de propaganda o de spam?

Aunque no es un fenómeno nuevo, en los últimos años la gente se queja de la cada vez mayor prevalencia y frecuencia de las llamadas telefónicas de empresas queriendo vendernos productos, o de personas intentando estafarnos. Es habitual ver capturas de pantalla del registro de llamadas de usuarios de redes sociales en las que solo aparecen este tipo de números. ¿Por qué somos acosados telefónicamente de esta forma, y que podemos hacer para ponerle coto?

Uno de los motivos por los que parecen más habituales las llamadas spam puede deberse a la evolución de la inteligencia artificial y los bots de voz, que permiten descargar diferentes programas con voces para llamar de forma automatizada a muchas personas en muy poco tiempo. Aunque las llamadas de propaganda siempre han existido, estos avances tecnológicos han hecho que estén más a la mano de empresas y particulares, bien con intenciones comerciales o nefarias.

Las llamadas comerciales

Es importante distinguir entre las llamadas puramente comerciales, en las que una empresa nos quiere vender algo, como una compañía telefónica o de seguros ofreciéndonos alguna tarifa u oferta, de las fraudulentas, en las que nos pueden intentar estafar o incluso robar nuestros datos para suplantar nuestra identidad.

Las llamadas comerciales, aunque no tengan mala intencionalidad, si causan molestia a los usuarios, que se ven bombardeados constantemente a través del móvil, provocando un estado de intranquilidad y haciéndoles perder el tiempo en sus trabajos o su tiempo de ocio.

Si desean dejar de recibir publicidad, los usuarios pueden darse de alta en la conocida como Lista Robinson, un servicio gratuito de exclusión publicitaria que busca reducir la cantidad de publicidad personalizada recibida. No funciona sólo con las llamadas, sino que también lo hace con el correo postal, el correo electrónico y los SMS. “Lo que la lista permite es seleccionar cualquiera de estas cuatro vías de comunicación, o todas, y así le estamos diciendo a las empresas que hacen prospección publicitaria que no nos envíen publicidad”, comenta el abogado Miguel Vieito Villar.

Las empresas están obligadas a consultar si la persona a la que van a llamar o enviar publicidad está en la Lista Robinson, y abstenerse de contactar con ella si lo está. “De este modo, si estoy recibiendo publicidad estando en la lista, puedo reprocharle a la empresa que me han contactado cuando no tenía que hacerlo, lo que es sancionable e incluso, en ocasiones, indemnizable”, asegura Vieito.

La Lista Robinson en España está gestionada por la Asociación Española de Economía Digital, a través del sello de Confianza Online. Aunque se trate de una entidad privada, los expertos remarcan que es un entorno muy seguro, en el que la privacidad de los clientes y la seguridad de sus datos está garantizada. Se pueden dar de alta todos los mayores de 14 años, mientras que los menores de esa edad podrán ser inscritos por sus padres o tutores.

Aun así, algunos usuarios en redes han denunciado que, a pesar de estar en la lista, siguen recibiendo publicidad. Según Vieito, esto se puede deber a varios motivos, aunque no hay una respuesta clara. Una de las hipótesis es que la propia Lista Robinson advierte que, tras el registro, se puede tardar dos meses hasta que sea efectivo, ya que los datos del usuario pueden estar siendo utilizados en una campaña en vigor.

Es lo que le pasaba a Ricardo, que se apuntó hace casi un año a la Lista Robinson y continuó recibiendo llamadas durante meses, aunque estas han ido a menos: “Al principio me seguían llamando seguido, aunque al pasar un tiempo fueron yendo a menos. Ahora aún llaman, pero con mucha menos frecuencia, y cuando les cojo y digo que estoy en la lista, no vuelven a contactar”, relata.

Por otro lado, el usuario puede haber dado su consentimiento sin darse cuenta a alguna empresa después de darse de alta en la lista, por lo que no contaría como excluida. En ese caso, se debe revocar el consentimiento a esa entidad a través de la página web de la Lista Robinson. También no es totalmente efectivo con empresas con sede fuera de España, que no se rigen por la misma normativa. Sin embargo, aunque no es 100% efectiva, Vieito asegura que es una enorme ayuda: “A la gente que dice que recibe llamadas estando en la lista le diría que, si no estuviese, recibiría muchas más”.

Los fraudes y estafas

Por otro lado, mucho más nocivas que las llamadas comerciales, que pueden ser molestas, pero no perjudiciales, están las llamadas con intención de fraude o estafa. “Hemos visto en los medios casos alarmantes, aunque son pocos, de llamadas que clonan la voz de alguien y se hacen pasar por algún familiar, pidiendo dinero o un rescate, o que cuando respondes “¿sí?” a una llamada, en vez de “hola” o “¿diga?”, lo graban y lo utilizan para dar tu consentimiento en otras interacciones. Es algo sobre lo que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ya ha emitido alertas”, comenta el abogado.

El riesgo, en este caso, está en la pérdida monetaria derivada del chantaje o la estafa, o las actividades delictivas que se puedan llevar a cabo con los datos suplantados de la víctima. Aunque cualquier persona puede caer en este tipo de estafa, existen colectivos más vulnerables a este tipo de estafas, dice Vieito: “Sin caer en el paternalismo con el que se trata a la gente mayor, que muchas veces si tiene confianza con los dispositivos móviles, quizá los más vulnerables son gente mayor que esté menos familiarizada con los teléfonos y este tipo de llamadas”, remarca.

Sin embargo, más que personas mayores, uno de los objetivos más jugosos para los estafadores son las personas que no tienen acceso a avisos de seguridad del Incibe o las autoridades, como personas en lugares remotos o que no se manejan bien en redes sociales u otros canales de información.

“Por otro lado, están los jóvenes, que usan mucho más la tecnología, pero con menos seguridad. Adolescentes que no usan un antivirus en su móvil, o que entran en links sospechosos de forma no segura... ahí sí se está viendo también un repunte de ciberestafas”, menciona Vieito. Los móviles de los niños pequeños, que cada vez los consiguen con menos edad, y que no cuentan con control parental, también son un punto a tener en cuenta, por la falta de conciencia del riesgo.

Pasos a seguir ante una ciberestafa

El cómo protegerse ante una ciberestafa una vez que ya ha ocurrido es complejo, según relata Miguel Vieito: “Depende del tipo de estafa, la materia a la que se vincula y el perjuicio”. En general, ante las estafas telefónicas se recomienda acudir al Incibe, que tiene un teléfono gratuito (017) al que contactar en estos casos, además de un formulario web y canales en WhatsApp y Telegram. De esta forma, pueden asesorar a la víctima y relatarle los pasos a seguir.

En caso de estafa bancaria, el aviso debe hacerse a través de los mecanismos internos de reclamación del propio banco, además de hablar con la Policía Nacional o la Guardia Civil. “Hay sentencias y resoluciones que nos ponen encima de la mesa que es importante saber si el banco tenía medidas de seguridad –explica el abogado–, porque si no son adecuadas y te mandan un SMS desde el número real del banco, pero es una estafa, es que no asegura bien sus servidores. Entonces, ¿la responsabilidad es mía por el consentimiento? Entendemos que no, porque la entidad no puso todos los medios para prevenir este tipo de fraudes. En ese caso lo mejor es llamar a la entidad y verificarlo con ellos”.

Para prevenir las ciberestafas y el fraude, Vieito recomienda diversos pasos a seguir para proteger nuestra identidad y datos en la red: “Tener contraseñas amplias, que se cambien periódicamente, y activar la verificación en dos pasos, que es muy útil, ya que, si alguien tiene tu contraseña y supera ese primer paso, sin la autorización del segundo paso no entra”.

“No hay una varita mágica para blindarse contra todo, pero sí hay maneras de ponérselo más difícil (a los estafadores)” Miguel Vieito Villar — Abogado

Las copias de seguridad también son recomendables, así como comprobar de vez en cuando los protocolos y canales que tiene cada empresa o entidad ante una estafa a sus clientes o usuarios. “Con esto no te aíslas de los ataques, porque no hay una varita mágica para blindarse contra todo, pero sí hay maneras de ponérselo más difícil, y estas serían las principales”, remata el abogado.